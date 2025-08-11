Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del lunes, 11 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más jugadas en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que otorgan a los participantes la posibilidad de conseguir premios de millones de dólares. Si quieres participar en sus sorteos o simplemente deseas estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

Revisa a continuación los resultados de hoy lunes, 11 de agosto de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar perfecto. Ahora mismo, te traemos los últimos resultados de los últimos sorteos celebrados:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del lunes 11 de agosto

Los números ganadores son: 07 75 35

SÚPER KINO TV | Números ganadores del lunes 11 de agosto

Los números ganadores son: 27 19 52 64 42 66 47 78 60 79 53 63 40 54 23 67 76 17 13 37

LOTTO POOL | Números ganadores del lunes 11 de agosto

Los números ganadores son: 12 20 21 28 31

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del lunes 11 de agosto

Los números ganadores son: 22 09 17

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, tendrás que comprar un boleto en uno de los lugares de venta autorizados. Cada boleto cuenta con una serie de números que debes decidir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede efectuar la cantidad de jugadas que quieras.

Tras haber elegido tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un resguardo que has de proteger a buen seguro. Si ganas un premio, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para ganar deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para hacerte con el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo cada día en distintos horarios. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más seguidores de LEIDSA, puesto que ofrece a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes escoger seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, el premio mayor es tuyo.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡tranquilo que tus posibilidades no acaban aquí!

El sorteo consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan elegido cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a diario a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es uno de los juegos más recientes y que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

