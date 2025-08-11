¿Retó a Donald Trump? El origen del video de Maduro gritando “ven por mí”

En redes sociales circula un vídeo de Nicolás Maduro gritando “¡Ven por mí, cobarde!” desde un balcón, acompañado de mensajes que aseguran que desafió al presidente estadounidense Donald Trump tras el anuncio de una recompensa de $50 millones de dólares por información que facilite su captura.

Sin embargo, el material no es actual ni está dirigido a Trump.

VIDEO FALSO || No es verdad que Nicolas Maduro haya retado a Donald Trump tras subir a USD 50 millones por su captura. Esas palabras las dijo a Edmundo González el 30 de julio de 2024. También la gencia @AFP lo confirma #Maduro

#

Maduro reta a Trump José Serrano pic.twitter.com/boqO84nx8r — Radio Dinámica Ecu (@RadioDinamicaE) August 10, 2025

La grabación corresponde a julio de 2024, días después de las elecciones presidenciales en Venezuela, y en ella Maduro se refiere directamente al opositor Edmundo González Urrutia, quien resultó electo en esos comicios.

En el discurso completo, disponible en YouTube, Maduro dice: “Yo le digo al cobarde de González Urrutia: venga por mí, aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia, no se tarde en llegar, cobarde”.

El fragmento que ahora se comparte aislado y fuera de contexto está manipulado para presentarlo como un reto a Estados Unidos. En realidad, Maduro arremetía contra González, a quien responsabilizó de las muertes registradas en las protestas contra el resultado electoral y lo instó a “dar la cara”.

En ese momento, el líder chavista también acusó a la dirigente opositora María Corina Machado de promover la violencia, mientras pedía a sus seguidores mantenerse movilizados para “restituir la paz”.

🇻🇪 | El golpista Nicolás Maduro desafía a Edmundo González a ir a por él a Miraflores:



«Ven por mí, te espero aquí en Miraflores. No tardes en llegar, cobarde. Ven por mí, cobarde». pic.twitter.com/eTDVjmzyq9 — Revista Panorama 𝕏 (@panorama_la) July 31, 2024

La difusión engañosa del vídeo coincidió con el anuncio de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, de duplicar a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusado desde 2020 de delitos de narcotráfico y terrorismo.

