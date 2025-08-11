Roger Federer regresa a las canchas en una exhibición en el Masters 1000 de Shanghai

Los fanáticos del tenis recibieron una grandísima noticia: Roger Federer volverá a una cancha de tenis.

El ex número uno del mundo y ganador de 20 títulos de Grand Slam fue anunciado como la máxima estrella de una exhibición que se desarrollará en China en el mes de octubre, a un año de su última aparición en este tipo de eventos.

El suizo, que se retiró en la Laver Cup 2022, había jugado su último partido de exhibición durante el Masters 1000 de Shanghai del 2024. Y un año después, fue anunciado para volver a competir en suelo asiático en el mismo certamen, donde competirá en la modalidad de dobles.

Roger Federer y otros nombres

Pero, si bien Federer es el nombre más rutilante de este acontecimiento, habrá otros participantes. Estamos hablando de los actores Donnie Yen, de 62 años, y Wu Lei de 25 y de la ex tenista china, Jie Zheng quien supo ser campeona de Grand Slam en dobles (Australian Open y Wimbledon 2006).

Esta próxima exhibición de dobles, llamada “Roger & Friends celebrity doubles match”, se disputará el 10 de octubre de 2025 en la cancha central del Qizhong Forest Sports City Arena.

Roger Federer is coming back to Shanghai 🤩



Join us on October 10th for the @rogerfederer and Friends Celebrity Doubles Match!#rolexshanghaimasters pic.twitter.com/6gpnkFfl6B — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) August 10, 2025

La misma ocurrirá en los días finales del Masters 1000 de Shanghai, que se jugará entre el 1 y el 12 de octubre.

Anuncio de Shanghai

China es uno de los mercados en los que Federer tiene más adeptos. Además, el torneo de Shanghai, precisamente, tuvo valor en su carrera profesional.

El maestro suizo, ganador de veinte trofeos de Grand Slam, actuó en el Masters 1000 de Shanghai en ocho oportunidades, entre 2010 y 2019, ganando los títulos de 2014 y 2017.

Seguir leyendo:

Federer a Nadal: “Gracias por los recuerdos, ha sido un absoluto honor”

Fin de una era: 22 años después una temporada termina sin Federer, Nadal o Djokovic ganando un Grand Slam

FOTO: Roger Federer sorprende al declararse fan de Taylor Swift