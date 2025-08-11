Sospechoso de tiroteo en Target de Austin tenía antecedentes de salud mental

El hombre de 32 años detenido por el tiroteo que dejó tres muertos afuera de una tienda Target el lunes contaba con antecedentes de salud mental, según informó en una conferencia de prensa la jefa de policía de Austin, Lisa Davis.

El ataque, ocurrido en el estacionamiento del establecimiento, provocó una persecución que terminó con la captura del sospechoso en el sur de la ciudad.

Davis detalló que los oficiales respondieron a un reporte a las 2:15 p. m. y encontraron a tres personas con heridas de bala. Dos fallecieron en el lugar y una tercera murió en el hospital. Entre las víctimas se cree que estaba el conductor del vehículo robado por el agresor en la escena.

El sospechoso escapó en ese automóvil, se estrelló y luego robó otro vehículo antes de ser arrestado. Los agentes utilizaron una pistola eléctrica para reducirlo, informó Davis. El motivo del tiroteo sigue bajo investigación.

El sospechoso fue descrito como un hombre blanco que vestía pantalones cortos y una camisa hawaiana con estampado floral.

“Este es un día muy triste para Austin”, dijo la jefa. “Nuestros detectives están trabajando diligentemente para reconstruir exactamente lo que sucedió aquí hoy”, añadió.

Davis afirmó que la prioridad del departamento es apoyar a las familias de las víctimas y garantizar una investigación exhaustiva.

La identidad de las víctimas no ha sido revelada. Robert Luckritz, jefe del Servicio Médico de Emergencia del Condado de Austin-Travis, señaló que otra persona recibió atención en el lugar por lesiones no relacionadas con los disparos.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, calificó el hecho como “un acto de violencia armada repugnante y cobarde” y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, agradeciendo además la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad y emergencia.

