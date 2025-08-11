Yailin La Más Viral causa furor en la Gran Parada Dominicana en Nueva York

Yailin La Más Viral, cantante dominicana, fue una de las personalidades que más furor causó en la Gran Parada Dominicana en la ciudad de Nueva York, un evento que celebra las tradiciones y gentilicio del país caribeño.

La ‘Chivirika’, como también es conocida, habló con la prensa de cómo se sintió de participar nuevamente en esta festividad que hicieron en la 6.ª avenida de Manhattan.

“Yo me siento muy bien, segunda vez que estamos aquí en la Parada Dominicana, representando a todos los dominicanos, me siento muy orgullosa”, dijo.

Gelena Solano, reportera del programa El Gordo y la Flaca, contó algunos detalles de lo que se vivió en esta celebración. “La cantante regaló gorras desde su carroza, hizo una parada rápida en una tienda y continuó su recorrido, pero lamentablemente no todo fue alegría, Yailin fue criticada en redes por quitarle el celular a una de sus colaboradoras, algo que muchos consideraron de muy mala manera”, dijo.

Debido a todo este revuelo, la intérprete de ‘Bing Bong’ tuvo que hacer una transmisión en vivo para aclarar que solo estaba corrigiendo a la trabajadora y por eso le quitó el dispositivo.

“Tengo que corregirlo si está haciendo algo mal, como a mí me corrigen las cosas si estoy haciendo las cosas mal. No es de pasarela que estamos, es trabajando, se supone, todo el mundo tiene que hacer su trabajo bien, al que le toca, ¿tú no crees? Todo el mundo sabe que yo tengo un carácter fuerte, pero todo el mundo tiene que hacer su trabajo, ¿tú me entiendes?”, comentó.

Este momento se hizo viral en las redes sociales, sobre todo porque abrió un debate sobre si Yailin La Más Viral tuvo una actitud cuestionable ante su trabajadora.