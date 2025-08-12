Acusan a madre del niño desaparecido en Kentucky cuyo cuerpo fue hallado a 19 millas de su casa

La Policía Estatal de Kentucky ofreció una conferencia para informar que este martes 12 de agosto, localizaron los restos de Jayden Spicer, de 10 años, luego de reportar su desaparición hace seis días. El cuerpo del menor estaba a 19 millas de su casa enterrado en una zona boscosa de Canoe Road en el condado de Breathitt.

La madre del niño, Felicia A. Gross, 33 años, fue detenida y trasladada a la Cárcel Regional de Kentucky River, acusada de homicidio involuntario en segundo grado, abuso de un cadáver y manipulación de pruebas físicas, confirmaron las autoridades.

De investigación por desaparición a investigación criminal

“Este incidente ha pasado de una investigación de persona desaparecida a una investigación criminal activa y en curso. Es nuestra máxima prioridad proteger la integridad de esta investigación para buscar justicia para Jayden”, publicó la Policía Estatal de Kentucky en redes sociales.

El forense del condado de Breathitt, Hargis Epperson, confirmó que el cuerpo fue localizado en Canoe Road en Jackson son del menor. Los restos de Jayden fueron trasladados a Frankfort para su identificación positiva y para realizar la autopsia para conocer la causa de su muerte, reportó WCHSTV.

***UPDATE*** An absolutely heartbreaking update this afternoon, Jayden Spicer has been located. This investigation is ongoing, we will update as more information is released. Please keep loved ones in your thoughts and prayers during this most difficult time.

📷Fly high, sweet… pic.twitter.com/Scv5LODZZ6 — The AWARE Foundation (@aware_the) August 12, 2025

En pijama en su cama

Jayden Spicer fue visto por última vez la noche del 5 de agosto, vestía una pijama azul de “Sonic the Hedgehog”. Su madre dijo a la policía cuando reportó su desaparición, que el niño estaba en su cama en su casa ubicada en Panbowl Branch Road cerca de Jackson.

Un vecino relató a LEX18 News, que la madre de Jayden llamó a su puerta el miércoles 6 de agosto alrededor de las 9:00 de la mañana, pidiendo ayuda.

“Estaba llorando y me preguntó si podía usar mi teléfono. Se lo di y llamó al 911 diciendo: ‘Mi hijo ha desaparecido’“, relató la persona.

Los detectives indicaron que Jayden se mudó recientemente con su madre tras el fallecimiento de su bisabuela. La noche de su desaparición, su madre lo dejó en su cama y se fue a dormir, al otro día el menor ya no estaba en su habitación.

“La búsqueda llegó a su fin”

Varios equipos de búsqueda y rescate iniciaron el rastreó del menor en los bosques y las zonas montañosas, utilizando unidades caninas, drones e incluso equipo especial como un sonar bajo el agua.

“La búsqueda del niño desaparecido, que duró casi una semana, llegó a su fin el martes 12 de agosto”, comentó el agente Matt Gayheart.

Los restos de Jayden fueron hallados enterrados en la zona de Canoe Road, a 19 millas de su casa.

“Los investigadores identificaron una nueva área de búsqueda a lo largo de Canoe Road en la comunidad de Jackson del condado de Breathitt. Los detectives respondieron a la ubicación e iniciaron una búsqueda, poco después, los restos de Jaden Spicer fueron descubiertos”, confirmó la policía.

El padre Jim Sichsko, quien se desempeña como Misionero de la Misericordia, publicó en las redes sociales el martes, que está cubriendo los costos del funeral de Jayden Spicer, informó el mismo noticiero.

“Gracias a cada persona que envió consejos o incluso compartió una publicación en las redes sociales. Gracias por las muchas oraciones que oraron, y les pedimos que continúen orando por una comunidad que está triste durante esta trágica pérdida”, expresó el agente Matt Gayheart.

La investigación sigue en curso y está siendo dirigida por el detective Nathan Roark.

