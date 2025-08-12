Continúa la búsqueda de madre e hija en California tras escapar por orden de arresto

El Departamento de Policía de Fresno publicó las fotografías de una madre y su bebé, quienes fueron reportadas desaparecidas desde hace 27 días. Según documentos oficiales de los fiscales, la mujer pudo haber escapado luego de recibir una orden de arresto, tras no cumplir con una citación.

Whisper Owen, de 36 años y Sandra McCarty, de 8 meses fueron vistas por última vez a mediados del mes de julio cuando, la mujer viajó hacia Sacramento para una cita médica. Imágenes de videos de vigilancia vieron pasar el vehículo que conduce, una SUV gris en la autopista 120 al este de Escalon.

Orden vinculado caso de abuso infantil

La familia de Owen dijo a KCRA, que tenía una orden de arresto, lo cual fue confirmado al mismo noticiero, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Sacramento. La orden de arresto pendiente está vinculada a un caso de abuso infantil de 2020.

Según la oficina del fiscal de distrito indicó que Owen se declaró inocente del delito grave de abuso infantil en 2021 y se le ordenó completar un proyecto de trabajo, pero nunca lo hizo, y esto llevó a que se emitiera la orden, publicó KCRA.

Los familiares de la mujer compartieron que la SUV no tiene un faro y que posiblemente podría haber evitado conducir en la autopista para que no la detuvieran.

La familia ayuda a la policía

Vickie Torres, la madre de Whisper Owen y Robert McCarty, padre de la bebé hablaron con el mismo noticiero, sobre estar ayudando a las autoridades a buscar en lugares cercanos y por donde vieron su vehículo, pero hasta el momento, no han logrado localizarlas.

Owen tiene cabello castaño y ojos azules, mientras que la bebé tiene cabello castaño y ojos verdes. Traía puesto la última vez un mono rosa.

“Los detectives continúan investigando y necesitan que la comunidad ayude a localizarlas. La policía de Fresno está trabajando con las agencias de seguridad del norte de California para localizar a Whisper y Sandra“, informó el Departamento de Policía de Fresno.

Las autoridades solicitan a la comunidad si tiene alguna información sobre la madre e hija se comuniquen al número (559) 621-7000.

Sigue leyendo: