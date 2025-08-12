Bebé de 2 años muere arrollado durante paseo familiar a un lago en Nueva York

Un bebé de 2 años murió atropellado por un automóvil en un parque estatal en Long Island, informó la Policía Estatal de Nueva York (NYSP).

El niño, cuya identidad no se ha revelado, se encontraba en Belmont Lake State Park, en North Babylon, condado Suffolk, cuando fue atropellado por un Acura 2016 en un estacionamiento alrededor de las 2:45 p.m. del domingo.

Los servicios de emergencia llevaron al bebé herido al Good Samaritan Hospital en West Islip, donde fue declarado muerto, informó Daily News. El conductor llamó inmediatamente al 911 y cooperó con los investigadores en el lugar.

La policía determinó que el accidente fue trágico y no se presentarán cargos penales. El conductor no fue identificado públicamente. El choque entre un automóvil y un niño en el Parque Estatal Belmont Lake no fue el único incidente vehicular mortal en Long Island el domingo.

A unas 10 millas al oeste en East Meadow, un hombre de 55 años falleció en un choque entre dos vehículos Nissan, informó la policía del condado Nassau en una alerta a la 1:19 p.m. La víctima era pasajero en un auto conducido por una mujer de 57 años que colisionó con un vehículo conducido por otra mujer de 40 años, en la intersección de Salisbury Park Dr. y Carman Ave. En total tres personas sufrieron heridas leves. La policía no identificó públicamente a ninguna de las víctimas.

Otra tragedia vial sucedió la madrugada de ayer, cuando un joven borracho mató a dos latinos motociclistas en un choque múltiple en El Bronx (NYC), según la policía. En julio un niño murió arrollado al salir del pediatra en Nueva Jersey.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de este año (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.