Chick-fil-A renueva su menú con un nuevo sándwich, chips y una línea de bebidas Cherry Berry

Las cadenas de comida rápida sigue ofreciendo nuevos sabores y opciones de comida a los fanáticos, como el nuevo menú de Chick-fil-A, disponible a partir del 18 de agosto, que ofrece una gama de bebidas refrescantes con sabores frutales, un nuevo sándwich y papas fritas.

Chick-fil-A trae de regreso al menú algunos favoritos de los fanáticos con variaciones para más sabor con las bebidas Cherry Berry que se sirve con una base de ritos rojos con limonada, Sprite o helado.

Además, el producto estrella de la temporada, el Pretzel Cheddar Club Sandwich, una nueva y apetecible versión del sándwich de pollo original, que se puede acompañar con dos nuevas variedades de las Waffle Potato Chip, según un comunicado.

Se trata de tres opciones que unidas representa una comida completa o por separados para disfrutar de una bebida o un snack.

Pretzel Cheddar Club Sandwich

El Pretzel Cheddar Club Sandwich tiene tres opciones para personalizar con pechuga original, picante o a la parrilla. Crédito: Chick-fil-A | Cortesía

El Pretzel Cheddar Club Sandwich llega a los restaurantes a nivel nacional luego de su lanzamiento el año pasado en Carolina del Norte.

Este sándwich está elaborado con un pan de pretzel tostado con sabor a mantequilla, lechuga verde, rodajas de tomate, queso Cheddar, tiras de bacon ahumado con y una porción de la salsa Creamy Dijon Mustard para acompañar con opciones para personalizarlo con pechuga original, picante o a la parrilla.

Bebidas refrescantes

Las bebidas Cherry Berry se sirven en cuatro opciones refrescantes. Crédito: Chick-fil-A | Cortesía

Cherry Berry regresa tras su lanzamiento en la primavera pasada, con una versión más refrescante: Cherry Berry & Sprite. Estas bebidas se presentan en cuatro opciones para los fanáticos:

Cherry Berry & Sprite: La mezcla burbujeante de Sprite con los deliciosos sabores naturales de cereza, arándano azul y rojo.

Cherry Berry Lemonade: La clásica limonada de Chick-fil-A con un toque dulce y los sabores naturales de cereza y arándanos.

Cherry Berry Frosted Lemonade: El postre cremoso Icedream mezclado con la limonada de la casa y los sabores de cereza y arándanos.

Cherry Berry Sunjoy: Una combinación de té helado dulce y limonada, con un toque de los sabores de cereza y arándanos.

Dos nuevas versiones de chips

Chick-fil-A incorpora al menú permanente dos variedades de chips de papas, ahora con un corte waffle que se asemeja a las clásicas Waffle Potato Fries de Chick-fil-A. Estos chips son ideales como acompañamiento o snack.

Sabor Original: Las clásicas papas en corte waffle de siempre, con un toque de sal marina.

Sabor Chick-fil-A Sauce: Estas papas capturan el toque ahumado y ligeramente ácido de la famosa salsa Chick-fil-A.

