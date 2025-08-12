KFC trae de vuelta las cuñas de papa y las alitas picantes a partir del 18 de agosto

A partir del 18 de agosto, KFC trae de regreso sus alitas picantes y cuñas de papas a nivel nacional, respondiendo a la petición de sus fanáticos. La marca lanza cuatro ofertas especiales y promociones por tiempo limitado para su reingreso.

La incorporación de estos productos en el menú se debe a un pedido de los fanáticos que tiene varios años y que finalmente llega a comienzos de la semana próxima a todos los KFC del país.

A finales de los 90, KFC introdujo por primera vez las cuñas de papa con gran aceptación entre los fanáticos de las papas fritas hasta que a principios de los 2000, cuando fueron discontinuadas.

Mientras que las alitas regresan, tras cinco años de estar fuera del menú, con su atractivo de una textura crujiente sazonada con adobo picante con un doble rebozado a mano en la harina Extra Crispy.

Un regreso con ofertas incluidas

Las alitas de pollo extracrujientes se produce tras la petición de los fanáticos. Crédito: KFC | Cortesía

La presidenta de KFC EE. UU., Catherine Tan-Gillespie, explica que el regreso de las alitas “no es solo un gesto nostálgico. Es un ejemplo de cómo estamos convirtiendo los comentarios en acciones mientras planificamos nuestro regreso a Kentucky Fried, un audaz repunte de toda la marca para darles a las personas más razones para volver a enamorarse de nosotros”.

Ambos productos se pueden adquirir de forma individual o la oferta Caja de alitas y cuñas de papas por $20, que contiene 10 alitas picantes, 12 nuggets de pollo KFC, papas gajo, cuatro galletas y cuatro salsas para mojar.

A partir del 4 de septiembre, KFC también lanza una oferta exclusiva en digital de 20 alitas por $20, que incluye 20 alitas picantes y cuatro salsas para mojar a elección del cliente.

Otras ofertas disponibles por tiempo limitado

El relanzamiento de las cuñas de papa tiene varias opciones para los clientes, como sustituirlas por cualquier guarnición o probarlas en el nuevo combo de seis alitas y papas gajo, que incluye una bebida mediana.

A partir del 18 de agosto estará disponible una oferta de sándwich de pollo KFC por $3,99, elaborado con pechuga de pollo Extra Crispy en un pan brioche tostado, cubierto con pepinillos y la mayonesa de KFC o mayonesa picante.

Además, para el martes estará disponible la oferta de KFC de ocho piezas de pollo frito clásico u ocho Original Recipe Tenders por solo $10 los martes.

KFC tiene varios beneficios para los clientes registrados en KFC Rewards con la posibilidad de pollo frito gratis y conocer de primera mano las ofertas.

