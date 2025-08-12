¡De película! Policías saltaron al mar persiguiendo a presunto ladrón en Queens, Nueva York

Como en una película, un par de intrépidos oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se lanzaron de improviso a las aguas de Far Rockaway para perseguir a un sospechoso ladrón de varios autos que saltó de un muelle.

NYPD publicó un video del impactante arresto en Queens que muestra al sospechoso Matthew Swafford en el Océano Atlántico forcejeando con uno de los policías mientras el agua los rocía cerca de un embarcadero rocoso.

“¿Pasamos por todo esto por un auto robado?”, le preguntó la detective Jacqueline Demerest, del Precinto 101, a Swafford después de finalmente detenerlo, según documentos judiciales. “Sí, lo sé, fue una estupidez”, respondió el detenido, según una denuncia penal.

A suspected car thief tried to make his escape by diving into the water.



He didn’t count on our dedicated @NYPD101Pct officers following him without hesitation, putting duty before danger.



Their quick action ended the chase safely, bringing him onto shore, and into custody. pic.twitter.com/QDNqqG7YvO — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 10, 2025

El caos comenzó cuando Swafford fue visto en un sedán Honda 2025 robado cerca de Beach 8th St. y Seagirt Ave., a aproximadamente a una milla y media (800 metros) de su casa, a la 1:45 p.m. del 5 de agosto, según la policía.

El auto había sido robado afuera de una casa en Midwood (Brooklyn) el 28 de junio, y cuando Swafford fue sorprendido al volante, tenía una matrícula de Carolina del Norte robada de otro vehículo, según la policía. Cuando dos oficiales se acercaron a Swafford, él se subió al borde de un muelle cercano en East Rockaway Inlet y saltó al agua.

El video captó a la detective Demerest quitándose el cinturón de seguridad antes de saltar al agua para seguirlo, relató Daily News. “¡Toma mi cinturón!”, gritó mientras su compañero pedía refuerzos por radio. Ella y el sospechoso forcejearon, manteniéndose a flote y salpicándose antes de que otro policía nadara para unirse a la refriega.

Luego Swafford fue llevado a la orilla y arrestado. Lo acusaron de posesión de propiedad robada, intento de falsificación de un número de identificación vehicular, uso no autorizado de un auto, obstrucción a la administración pública y resistencia al arresto.

Swafford ya tenía dos casos pendientes en el Tribunal Penal de Queens. En abril, la misma detective Demerest, lo arrestó en una minivan Honda ajena y lo vinculó con otros dos autos robados y una matrícula robada, según documentos judiciales.

Después fue arrestado el 29 de junio en una motocicleta Kawasaki robada y tenía las llaves de un Honda Civic robado que estaba estacionado frente a su casa en Queens, según una denuncia penal.

Sorpresivamente Swafford ha quedado libre en los tres casos, ésta vez incluyendo una fianza de $45,000 dólares por la huida del 5 de agosto. Fuentes policiales informaron que tiene 15 arrestos previos en siete fechas que se remontan a 2017 por agresión, robo, hurto mayor y posesión de propiedad robada. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En toda la ciudad, los robos de vehículos han disminuido 3.7% en lo que va de año en comparación con el mismo período de 2024.

Las persecuciones policiales a veces pueden tener finales aparatosos y hasta trágicos. El mes pasado un conductor causó un choque múltiple huyendo de la policía en la famosa 5ta Avenida de Nueva York. También en julio un quinceañero latino 15 años conducía una bicicleta eléctrica cuando fue atropellado mortalmente en Long Island y al parecer venía huyendo de la policía tras un robo armado en Queens (NYC).

En junio Bekim Fiseku, un camionero con vínculos con la familia criminal Bonanno, fue acusado de haber atropellado mortalmente en octubre a la ciclista Amanda Servedio en Queens mientras huía de la policía.

En marzo Enesin Delarosa, joven de 26 años, fue detenido como sospechoso de huir de la policía a exceso de velocidad en un auto robado, chocando fatalmente a Devon Hughley quien se desplazaba en una moto en Harlem (Manhattan, NYC).

En septiembre una mujer fue acusada de robar un auto, asaltar un banco y chocar de frente una patrulla cuando intentaba escapar, hiriendo a un policía estatal (NYSP). En abril de 2024 una persecución policial de 45 minutos terminó con un auto cayendo desde una altura de 100 pies y luego entrando al agua, en un acantilado en Long Island (NY). También ese mes un motorista latino murió cuando se saltó un semáforo en rojo mientras huía de la policía cerca del Zoológico de El Bronx.

En mayo del año pasado una abuela boricua de 71 años murió al ser arrollada por un conductor que huía de la policía en Brooklyn (NYC) y abandonó la escena subiéndose al Metro. Irónicamente apenas horas antes la gobernadora Kathy Hochul había firmado la llamada Sammy’s Law que reduce el límite de velocidad a 20 mph e incluso 10 mph en algunas calles de los cinco condados de NYC para proteger a los peatones.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.