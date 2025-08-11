Administración Trump toma el control de la policía de Washington D.C. y despliega a la Guardia Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente que el gobierno federal asumirá el mando del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., al invocar la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia.

“Invoco oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, y pongo al Departamento de Policía Metropolitana de Washington D. C. bajo control federal directo”, declaró Trump a través de una conferencia de prensa desde la Casa Blanca. La medida está basada en el Home Rule Act, que desde 1973 permite al presidente tomar control en situaciones excepcionales.

En tal sentido, Trump declaró una “Emergencia de Seguridad Pública” y designó a la Fiscal General Pam Bondi como responsable del control policial en D.C., además de nombrar interinamente a Terry Cole, director interino de la DEA, como comisario del cuerpo policial local.

El mandatario aseguró que esta medida busca “rescatar la capital nacional del crimen, el derramamiento de sangre y el caos”, mientras también anunció que las tropas de la Guardia Nacional ya estaban en marcha para colaborar en tareas de seguridad.

Movilización inmediata de la Guardia Nacional

Basándose en una cláusula específica de la orden federal, Trump autorizó al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, a movilizar a las tropas de la Guardia Nacional y ordenar su despliegue en Washington D.C.

“Ordeno al Secretario de Defensa movilizar la Guardia Nacional del Distrito de Columbia y ordenar a sus miembros que entren en servicio activo, en las cantidades que él considere necesarias, para hacer frente a la epidemia del crimen en la capital de nuestra Nación”, apuntó Trump. “La movilización y duración del servicio permanecerán vigentes hasta que determine que las condiciones de ley y orden hayan sido restablecidas en el Distrito de Columbia”.

Eliminarán campamentos ilegales y buscarán eliminar delincuencia

Asimismo, Trump enfatizó que “es el día de la liberación para Washington D.C.” y adelantó que también se tomarán medidas para eliminar campamentos ilegales y controlar a los llamados “delincuentes juveniles” que generan temor en la ciudad.

El presidente advirtió que no limitarán sus acciones a Washington D.C., sino que buscarán extender estas políticas a nivel nacional para “retomar el control” sobre las urbes donde consideran que la delincuencia ha desbordado los límites aceptables.

Algunos medios destacan que ya hay aproximadamente 800 tropas de la Guardia Nacional preparadas por parte del Pentágono, ante lo que describen como una inminente intervención presidencial.

