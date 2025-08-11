Trump dice que liberará a Washington D.C. del crimen mientras preparan despliegue de la Guardia Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este lunes que Washington D.C. será “liberada” del “crimen” y la “escoria” ante la intención de frenar la delincuencia callejera en la capital del país, mientras que el Departamento de Defensa se prepara para una inminente orden de despliegue de la Guardia Nacional.

A través de su cuenta en Truth Social, escribió: “¡Washington, D.C. será LIBERADA hoy! El crimen, el salvajismo, la inmundicia y la escoria DESAPARECERÁN. ¡Voy a HACER QUE NUESTRA CAPITAL SEA GRANDE DE NUEVO!”.

Además, anunció que ofrecerá una conferencia de prensa para detallar las nuevas medidas de seguridad que implementará su administración, señaló la agencia EFE.

"Washington, D.C. will be LIBERATED today! Crime, Savagery, Filth, and Scum will DISAPPEAR. I will, MAKE OUR CAPITAL GREAT AGAIN… Thank you for your attention to this matter." – President Donald J. Trump pic.twitter.com/ymFYPsxUYI — The White House (@WhiteHouse) August 11, 2025



Trump dice que “arreglará” la capital estadounidense

Asimismo, el mandatario insistió en su publicación que “¡los días de matar o herir sin piedad a personas inocentes se acabaron!”, haciendo referencia a las cifras alarmantes de delitos violentos en Washington.

En otro mensaje, dijo que arreglará “rápidamente” la situación en la capital: “¡Arreglé rápidamente la frontera (¡CERO ILEGALES en los últimos 3 meses!), ¡¡¡D.C. es la siguiente!!!”

Mientras tanto, la alcaldesa Muriel Bowser ha señalado que los delitos violentos en Washington han mostrado una tendencia a disminuir durante los últimos dos años tras un aumento significativo pospandemia en 2023.

Fuentes del Departamento de Defensa informaron que las fuerzas militares están listas para activar tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C., tras un posible anuncio por parte del expresidente. Este movimiento se produce después de protestas masivas en Los Ángeles contra las autoridades locales, lo que

Sigue leyendo:

– Aranceles provocarán alzas de precios y escasez de productos para las ventas navideñas

– Emma Thompson asegura que Donald Trump le pidió una cita el día que se divorció

– Trump y Netanyahu retomaron contacto para discutir la ofensiva israelí en Gaza