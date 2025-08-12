Jubilados eligen esta ciudad de Nueva York para retirarse, encima de destinos en Florida o California

Los jubilados en EE.UU. están optando por un nuevo destino para pasar su retiro, ubicado en una pequeña ciudad de la Costa Este, y que no destaca por el sol que hay en las playas de Florida o de California.

Se trata de la ciudad de Allentown, ubicada en el estado de Pennsylvania, aunque se incluye como parte del área metropolitana de Nueva York. Este nuevo destino se ha convertido en 2025 en el lugar más cómodo para vivir el retiro, gracias a su accesibilidad económica, calidad de vida que ofrece a sus habitantes y atractivos beneficios fiscales, aspectos ideales para las personas que buscan tranquilidad y estabilidad en su madurez.

El desempeño inmobiliario de Allentown ha sorprendido a expertos del sector inmobiliarios y planificadores financieros por la forma en que se ha popularizado entre los jubilados que buscan invertir en un destino para pasar sus últimos años. Para atraerlos, la ciudad lanzó un atractivo paquete económico que incluye incentivos fiscales como la exención de impuestos sobre ingresos de jubilación, además de ofrecer un costo de vida más bajo que el promedio nacional.

La alta calidad de vida y su atractivo sobre los destinos ‘sexys’ para el retiro

Allentown, Pennsylvania ha destacado recientemente por encima de los destinos tradicionales para el retiro como Sarasota o San Diego, por sus condiciones fiscales ideales para los jubilados, quienes pueden mantener un alto estilo de vida activo sin comprometer sus finanzas.

Además, ofrece espacios que le permiten a los habitantes disfrutar de una alta calidad de vida. La ciudad ha invertido en renovar su centro urbano, con nuevos espacios culturales, restaurantes y áreas verdes. Asimismo, cuenta con servicios médicos accesibles, transporte eficiente y una comunidad en crecimiento.

Además, está muy cerca de la ciudad de Nueva York, por lo que los habitantes tienen la oportunidad de organizar escapadas para disfrutar del glamour de la gran ciudad, pero sin pagar el alto costo de vivir en ella.

El difícil acceso a los paraísos de playa vs. los destinos agradables y moderados

Aunque Florida se mantiene como un destino popular para las personas jubiladas, gracias a su clima cálido y beneficios fiscales, muchos jubilados están resintiendo el aumento en el costo de vida, la congestión urbana y los efectos del cambio climático como las tormentas y el calor extremo.

En California, además de estos factores, los impuestos locales son más elevados y los precios inmobiliarios están por las nubes, dejando las casas fuera del alcance de muchos pensionados.

Aunque, Allentown no es un destino de playa, es una gran alternativa por su vivienda asequible, impuestos moderados y una comunidad que está creciendo rápidamente.

Pero además, el caso de Allentown refleja claramente esta nueva tendencia de los jubilados para mudarse a ciudades pequeñas, menos conocidas pero con buena infraestructura y servicios, bajo costo de vida y políticas amigables para los adultos mayores.

Con estas características destacan otras ciudades similares como Charleston, West Virginia; y Boise, Idaho, que han registrado incrementos en el aumento de la población, por gente que busca, en vez de solo sol y playa, servicios de mayor calidad como: comodidad, cultura, economía, seguridad, cercanía a grandes centros urbanos y oportunidades para disfrutar plenamente sus vidas cotidianas.

