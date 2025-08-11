Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometen tras 9 años de relación

Tras 9 años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron sentimentalmente. Este lunes, en horas de la tarde, la modelo compartió una fotografía luciendo su anillo.

A través de su cuenta en Instagram, donde posee casi 68 millones de seguidores, Rodríguez posteó una imagen en la que aparece la mano de Cristiano Ronaldo junto a la de Georgina y lujoso anillo de diamantes. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió la española.

De momento, la pareja no ha dado a conocer más detalles sobre el compromiso y futuro matrimonio. La pareja se conoció en 2016 cuando Rodríguez trabajaba como vendedora en una tienda de la marca Gucci en Madrid.

Desde entonces, sus caminos no se han separado. Ambos comparten la crianza de cinco hijos, aunque solo dos son biológicamente de ambos. Cristiano Ronaldo Jr. nació en 2010 por gestación subrogada antes de que el portugués conociera a Georgina.

Eva y Mateo son mellizos por subrogación y nacieron en 2017. Por su parte, Alana Martina también vino al mundo en ese año y fue la primera hija biológica en común.

Bella Esmeralda fue la segunda hija biológica de la pareja, nacida en 2022 tras un embarazo gemelar en el que lamentablemente falleció su hermano.



