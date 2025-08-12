Monterrey golea a León y sigue acechando liderato de la Liga MX

Los Rayados de Monterrey venció este lunes por 1-3 al León, que jugó sin el mundialista colombiano James Rodríguez, para saltar al tercer lugar del torneo Apertura en la cuarta jornada de la Liga MX.

En la continuación de la cuarta jornada del campeonato, Jesús Corona, Ricardo Chávez y Sergio Canales convirtieron por los Rayados del entrenador Domenec Torrent, que sacaron provecho de las fallas defensivas del rival para vencerlo en su propio estadio. El colombiano Daniel Arcila descontó por el León.

En el minuto 14 Corona sacó provecho de un error del guardameta Oscar García y de derecha puso el 0-1, ventaja ampliada en el 31 con un despiste de la defensa, capitalizado por Chávez, quien aceptó un servicio del argentino Germán Berterame y anotó de diestra.

Monterrey fue por más y en el 60 hizo su tercera diana, del español Canales, con un remate de zurda.

León, que jugó sin James porque sufre una molestia muscular, luchó y en el 65 descontó con un disparo de derecha de Arcila a pase del panameño Ismael Díaz. El cuadro felino se hunde entre los malos resultados y ocupa el puesto 16, entre 18 equipos participantes, con solo 3 enteros.

Monterrey suma tres victorias, una derrota y nueve puntos y subió al tercer lugar del torneo, con los mismos puntos que el Tigres de la UANL, pero con tres menos que el líder, Pachuca, que el sábado goleó por 0-3 al Atlas.

La jornada comenzó el viernes con una goleada del Tigres UANL por 7-0 al Puebla, con goles de Ozziel Herrera, Diego Laínez, los argentinos Juan Brunetta y Angel Correa, Diego Sánchez y el francés André Pierre Gignac, además de un autogol del chileno Nicolás Díaz.

