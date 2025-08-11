Martín Anselmi se defiende por su salida de Cruz Azul: “No fui infiel”

El director técnico argentino, Martín Anselmi, volvió a aparecer públicamente este fin de semana luego de la enorme polémica que generó tras abandonar las filas de la Máquina de Cruz Azul de la Liga MX y de su corto capítulo dentro del Porto de Portugal.

El estratega fue captado en Argentina asistiendo a un partido de Newell’s Old Boys, pero su presencia no solo se limitó a la tribuna debido a que también ofreció declaraciones que reavivaron el tema de su polémica salida de La Máquina a principios de este año y que deja una clara muestra que esta situación todavía no está cerrada por completo.

Durante una charla con Juan Pablo Varsky en el canal de YouTube Clank!, Anselmi abordó varios aspectos de su trayectoria reciente, deteniéndose en el momento en que dejó el banquillo celeste para asumir el reto con el conjunto portugués. Aunque en ese entonces todavía tenía año y medio de contrato, reconoció que su relación con el club ya no atravesaba el mejor momento y que la propuesta del Porto resultaba demasiado atractiva para rechazar.

“Yo creo que infiel no le fui. Sí, tendríamos que desarrollar qué es ser infiel, ¿no? No estábamos de la mejor manera en el club y (el Porto) era un desafío al que teníamos que decirle que sí“, expresó el estratega, defendiendo su decisión pese a la manera abrupta en que se dio su salida.

Consciente de que para parte de la afición celeste quedó como el “villano” de la historia, Anselmi admitió que entiende esa percepción, aunque insiste en que la decisión que tomó fue la correcta para intentar mantener viva su carrera profesional.

“Qué puedo ser el villano por haberme ido a Porto, sí puede ser, pero no por las formas. Las formas no te las voy a perdonar”, sostuvo con firmeza el entrenador que ahora se encuentra sin equipo tras los malos resultados que tuvo con el conjunto lusitano.

En su etapa con Cruz Azul, el técnico logró en poco más de un año un subcampeonato y unas semifinales en la Liga MX. Sin embargo, la aventura europea no terminó como esperaba al estar al mando del club por apenas un semestre y con resultados discretos en la Primeira Liga y el Mundial de Clubes, por lo que el Porto decidió prescindir de sus servicios.

