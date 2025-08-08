Bates apagados en Queens: los Mets se mantienen con una de las peores ofensivas de las Grandes Ligas

La temporada de los New York Mets está marcada por una paradoja frustrante. A pesar de contar con una nómina estelar y un trío ofensivo que cualquier equipo desearía, la producción al bate del equipo de Queens se encuentra en un estado crítico.

Las estadísticas no mienten: los Mets se ubican en los últimos lugares de la Liga Nacional en las métricas más importantes, como promedio de bateo y carreras anotadas.

El bajo rendimiento colectivo de la ofensiva ha sido un factor determinante en la complicada racha del equipo, que no logra encontrar la consistencia necesaria para competir en su división. La situación resulta aún más desconcertante si se considera el talento individual en la alineación.

Actualmente los Mets tienen el cuarto peor promedio de la Liga Nacional con apenas .239. Lo que es preocupante para la novena de Queens que busca el liderato de la División Este de la Liga Nacional.

El desajuste entre el talento y los resultados

El contraste entre el potencial de la plantilla y los números colectivos es abrumador. Con Pete Alonso, uno de los jonroneros más consistentes del béisbol; Francisco Lindor, un campocorto con un salario de estrella y capacidad para impactar el juego en todas las facetas; y Juan Soto, uno de los mejores bateadores puros de toda la MLB, se esperaría que los Mets fueran una fuerza ofensiva de temer.

Sin embargo, la suma de las partes no ha logrado traducirse en la producción esperada. Los hits no llegan en momentos oportunos, las bases se quedan llenas y el rally ofensivo es una rareza.

La incapacidad para capitalizar las oportunidades ha mermado la confianza del equipo y ha dejado a sus bateadores de élite con la sensación de que, por mucho que se esfuercen, el resultado no es el deseado.

Para los aficionados, la pregunta es evidente: ¿cómo es posible que un equipo con tanto poderío individual no logre funcionar como un engranaje ofensivo? La respuesta a este enigma será clave si los Mets aspiran a cambiar el rumbo de su temporada y cumplir con las altas expectativas que se tenían sobre ellos al inicio del año.

