Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del martes, 12 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más jugadas en República Dominicana, con sorteos diarios que otorgan a los participantes la oportunidad de ganar premios millonarios. Si quieres participar en sus sorteos o solamente deseas estar al corriente de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Comprueba aquí los resultados de hoy martes, 12 de agosto de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres ver los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar correcto. A continuación, te dejamos con los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del martes 12 de agosto

Los números ganadores son: 98 50 78

SÚPER KINO TV | Números ganadores del martes 12 de agosto

Los números ganadores son: 19 29 52 28 02 20 39 17 54 47 57 61 05 30 68 03 63 62 72 10

LOTTO POOL | Números ganadores del martes 12 de agosto

Los números ganadores son: 02 15 22 25 28

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del martes 12 de agosto

Los números ganadores son: 14 46 28

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, debes comprar un boleto en uno de los sitios de venta autorizados. Cada boleto tiene una serie de números que tendrás que seleccionar antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás realizar la cantidad de jugadas que desees.

Una vez seleccionados tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que debes guardar a buen seguro. Si ganas, tu recibo te hará valedor del premio.

Para conseguir premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo todos los días a diferentes horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos favoritos de LEIDSA, ya que brinda a los jugadores la oportunidad de conseguir grandes premios. Para jugar Súper Más, se eligen seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor es tuyo.

No obstante, puedes lograr premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Además, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra cada día a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay otros premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Por ello, ¡no pasa nada si no los aciertas todos!

El Loto Pool consiste en lograr acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan elegido cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se realiza a diario a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

