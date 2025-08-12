Ryan García detiene solicitud de divorcio y sorprende con reconciliación en su cumpleaños

Se ha vuelto costumbre que el nombre de Ryan García se asocie cada vez menos al boxeo y más a las noticias fuera del ring. El méxicoamericano cambió de opinión con respecto a la solicitud de divorcio que tenía adelantada.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, García ya no quiere divorciarse de la influencer Andrea Celina Velarde. Documentos judiciales citados por el medio, revelan que pasado 31 de julio el boxeador pidió a la corte del condado de Los Ángeles detener la solicitud.

En los primeros días de agosto, su solicitud fue atendida y se registró la desestimación del caso de manera formal. El pasado viernes, la pareja confirmó públicamente de forma sutil, sin hacer mención, su aparente reconciliación.

En el cumpleaños número 27 de García, Andrea publicó una foto en sus stories de Instagram en la que se les ve muy cariñosos. En la imagen, Ryan besa la mejilla de Andrea con su brazo alrededor de la cintura de ella. La influencer escribió en la descripción: “Feliz Cumpleaños Ry”, junto a un emoji de corazón.

‘King Ry’ había solicitado el divorcio a principios de 2024, minutos después de anunciar el nacimiento de su segundo hijo con Andrea. En los documentos judiciales, indicó que quería separarse debido a “diferencias irreconciliables”. García había mencionado previamente que la fecha de su separación fue el 25 de diciembre de 2023.

Andrea Celina Velarde es una influencer y modelo fitness con más de 160,000 seguidores en Instagram. Se dedica a la maternidad y al modelaje. Se conoció con Ryan García en 2019. Dos años después, contrajeron matrimonio.

Producto de la relación nacieron dos hijos. Bella y Henry. Además, Ryan tiene una hija mayor, Ryle, fruto de una relación anterior con Catherine Gámez.

A pesar de los problemas de pareja, separación y planes de divorcio, ambos siguieron viviendo juntos en una mansión de $3 millones de dólares en Los Ángeles.



