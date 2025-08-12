Shakira arranca segunda etapa de su gira en México y sorprende cantando ‘Día de enero’

La cantante colombiana Shakira inició este fin de semana la segunda etapa de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ con un concierto en el Estadio Caliente de Tijuana, donde reunió a 26 mil 500 espectadores que fueron testigos de un show que mezcló fiesta, nostalgia y una descarga de energía que solo la barranquillera sabe dar.

Desde que apareció en el escenario, la intérprete dejó claro que tenía ganas de reconquistar al público mexicano y les dedicó unas palabras.

“Muchas gracias México por ser mi hogar, mi corazón; volvemos con esta segunda parte de la gira y no puedo ser más feliz. México siempre ha estado en mi corazón. Gracias Tijuana por recibirnos así”, expresó.

Durante dos horas y media, Shakira hizo un viaje musical que pasó por todas sus etapas gracias a un repertorio que combinó éxitos como “Las de la Intuición”, “Chantaje”, ‘Hips Don’t Lie’, ‘La Tortura’, ‘Ojos Así’ y ‘La Bicicleta’, junto con novedades.

Pero el momento más emotivo llegó en la sección acústica. Ahí, sin luces estridentes ni coreografías, Shakira sorprendió a sus seguidores cantando ‘Día de enero’, tema que no interpretaba en vivo desde 2007.

“Es una canción que a todos les gusta, y si se me olvida, les pido que me ayuden con el coro; sé que la van a disfrutar y a cantar tanto como yo”, dijo antes de entonarla junto a su banda.

Cabe señalar que aunque Pitbull había sido anunciado como invitado especial, el cantante canceló su participación. En su lugar, el Mariachi Gama 1000 fue el gran triunfador de la noche al acompañar a Shakira en las canciones “Ciega, Sordomuda” y “El Jefe”.

El concierto en Tijuana marca el inicio de la segunda fase de una gira con la que Shakira visitará varias ciudades mexicanas, incluyendo Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Monterrey, Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Puebla.

