Taylor Swift anuncia su nuevo disco “The Life of a Showgirl” en el podcast de Travis Kelce

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció el lanzamiento de su duodécimo álbum titulado “The Life of a Showgirl”. La estrella pop hizo el anuncio en el podcast de su novio, la estrella de la NFL Travis Kelce.

Taylor Swift fue invitada al podcast de Travis y su hermanos Jason Kelce llamado New Heights. El episodio será publicado el próximo 13 de agosto pero en un avance se observa cómo Swift interrumpe la conversación para preguntar a los anfitriones si puede mostrar algo a la audiencia. En ese momento saca un maletín. “De acuerdo. ¿Qué tenemos? ¿Un maletín? Verde menta, con TS”, dijo Jason.

Cuando Jason preguntó qué contenía el maletín y fue entonces cuando Taylor hizo el anuncio que sus fans estaban ansiosos por escuchar.

“Este es mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl “, reveló Swift mostrando portada del álbum, desenfocada en naranja y verde, junto con opciones para comprar las versiones en vinilo, casete y CD. La edición en CD incluirá un póster.

Taylor Swift no ofreció más detalles sobre su nuevo álbum y tampoco especificó la fecha del lanzamiento. En la página web de la cantante está disponible la posibilidad de “pre compra” antes del próximo 13 de octubre, aunque se aclara que esa no es la fecha de estreno.

Este es el primer álbum de Taylor Swift tras finalizar su exitosa gira ‘The Eras Tour’ y luego de recuperar masters de sus primeros seis álbumes: «Taylor Swift», «Fearless» , «Speak Now» , «Red» , «1989» y «Reputation» , de Shamrock Capital en mayo.

Su último álbum, llamado The Tortured Poets Department y que se estrenó en abril de 2024, es seis veces platino, según la RIAA, y fue nominado a álbum del año en los Premios Grammy 2024. Tras finalizar su gira, Taylor Swift se mantuvo bajo perfil durante 2025 pero causó furor al anunciar que recuperó los derechos de los máster de sus seis primeros álbumes.

El ejecutivo musical Scooter Braun compró los derechos de los primeros cinco álbumes de Swift mediante la adquisición de su antiguo sello discográfico, Big Machine, en 2019. Luego Braun vendió sus másters a Shamrock Capital, empresa con la que Swift tuvo que llegar a un acuerdo para recuperar los derechos de su música. “Para ellos era un negocio, pero sentí que lo veían como lo que era para mí: mis recuerdos, mi sudor, mi letra y mis décadas de sueños”, dijo Swift sobre el acuerdo en aquel momento.

