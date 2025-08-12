Aleks Syntek revela accidente en casa y su lucha contra los rumores

Aleks Syntek comentó a Televisa Espectáculos que tuvo un accidente en su hogar. Mientras caminaba por unas escaleras, se cayó y, al dirigirse al centro de salud, la tuvieron que poner una bota ortopédica para que pudiera para tomar algunas actividades con normalidad, aunque detalló que sufrió una fractura en el pie derecho. Por ello, dio una conferencia en maleta y con esa parte de su cuerpo inmovilizada.

“Me caí de las escaleras de mi casa. Llegó un paquete, ya sabes, había que pagar lo del flete, las bolas, güey, en el tercer escalón me tropecé. Pero en el momento que iba cayendo, levante el pie y golpeé contra, no sé si fue la pared o la escalera, pero ahí fracturé el pie, porque traté de evitar la caída”, reseñaron a la cuenta de Instagram del medio.

Sin embargo, la mañana de este martes, el cantante compartió un comunicado en el que menciona que las opiniones que hace no son con el objetivo de llamar la atención o para que su nombre forme parte de una tendencia de la cual ni siquiera está enterado. El mexicano dijo que cada cierto tiempo sus entrevistas son sacadas de contexto y con mala intención, según él, para evitar el triunfo de su música.

“Amigos, quítense de la cabeza la idea de que yo ando dando declaraciones incómodas a la prensa de ‘chacoteo’ por estrategia, eso no es verdad. Yo me dedico a hacer mi música y tocar el piano. Y cada cierto tiempo, alguna agencia informativa, por órdenes de no sé quién, saca de contexto algún fragmento de alguna vieja entrevista de pódcast mía y pone algún titular sacado de contexto, exactamente con la intención de provocar odio y evitar que mi música siga su curso”, dijo.

Agregó que es consciente de que estos comentarios negativos y su contra no se van a detener mientras él sigue componiendo música, pero añadió que no será motivo para no seguir haciendo lo que tanto le gusta.

“El éxito en los oídos de un sector del público que fue con interés a la música y mucho le interesa ver caer la imagen de alguien que, compasión y amor, honradamente su trabajo, 35 años dignificando una propuesta diferente a la música de moda o ‘trendy’ actual. Estos ataques no van a parar mientras yo siga vigente, cada vez será peor, pero yo pienso seguir cantando”, escribió.

