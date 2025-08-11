Todos los detalles de los MTV VMAs 2025: Fecha, horario y artistas más nominados

Se acerca una nueva edición de los premios MTV VMAs 2025 donde decenas de artistas están nominados en distintas categorías. La lista de artistas nominados ya fue publicada y algunos artistas como Lady Gaga y Bruno Mars encabezan el listado.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los MTV VMAs 2025?

Los MTV VMAs 2025 se celebrarán el domingo 7 de septiembre de 2025 en el UBS Arena de Elmont, Nueva York a las 8:00 pm hora del este.

¿Cómo ver los premios MTV VMAs 2025?

Los premios VMAs 2025 se transmitirán en vivo a través de la señal de CBS y MTV. Los suscriptores de Paramount+ Premium podrán verlos en directo en el servicio de streaming

¿Cómo votar por los nominados en los premios MTV VMAs?

Uno de los mayores atractivos de los premios MTV VMAs es que el público tiene la oportunidad de votar por sus favoritos en las diferentes categorías. Las personas tendrán la oportunidad de votar visitando vote.mtv.com hasta el viernes 5 de septiembre a las 6 p.m. ET.

Existen ciertas excepciones para otras categorías. La votación para mejor artista nuevo se mantendrá activa durante la transmisión en vivo. Con respecto a la categoría ‘Canción del Año’ se reducirán a seis el número de nominados en esta categoría el lunes 18 de agosto a las 12 p.m. ET. Luego de esta reducción la votación continuará hasta el 5 de septiembre junto con las demás categorías,

Hasta el momento la organización no ha anunciado quiénes serán los presentadores, el anfitrión y los artistas que se presentarán en el escenario.

Este año la cantante Lady Gaga lidera las nominaciones con un total de 12 menciones. Le sigue Bruno Mars con 11 nominaciones y el rapero Kendrick Lamar con 10. Otros artistas que cuentan con varias nominaciones este año son Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Charli XCX, Billie Eilish, The Weeknd, Bad Bunny, Jelly Roll, Doechii y Miley Cyrus.

Nominados en las categorías más importantes

Artista del Año: Bad Bunny, Beyoncé, Lady Gaga, Taylor Swift, The Weeknd, entre otros.

Canción del Año: Billie Eilish, Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Lady Gaga & Bruno Mars.

Mejor Álbum: Bad Bunny, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, The Weeknd.

