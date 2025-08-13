Cazzu revela que pronto se reunirá con Belinda, ex de Christian Nodal

Hace unos días, Cazzu llegó a México para hablar sobre el lanzamiento de su libro “Perreo: Una Revolución”, en el que relata sus vivencias de todo lo que ha tenido que conocer en el género urbano y la posición que tienen las mujeres en ese mundo. Sin embargo, llamó la atención que, después de tanto tiempo, compartiera con los medios de comunicación que finalmente podrá compartir con Belinda.

La expareja sentimental de Christian Nodal expresó que por fin conocerá en persona a la intérprete de “Luz Sin Gravedad”, ya que la considera una figura que ha logrado marcar un antecedente en el género que canta desde hace muchos años y por el que su nombre ha sido reconocido en el mundo: “Yo la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono del pop y de la música que pasará a la historia, ya lo sabe”.

Finalizando el mes de mayo, Cazzu viajó a México para hablar con la prensa sobre su gira en el país y fue con su hija, fruto del amor que algún día existió con Christian. Durante aquella visita, ella se mostró incómoda cuando le preguntaban por Belinda, ya que sentía que lo hacían con una intención más allá de lo profesional, por también ser la ex de Nodal.

“Siento que lo de Beli la gente lo mueve de una forma más morbosa, no me gustaría alimentar el morbo… Esas son conexiones que se tienen que dar con la música, a veces se dan y a veces no”, dijo frente a los reporteros.

La cantante argentina aprovechó para mencionar a Belinda en un encuentro con ¡Siéntese quien pueda!, y todo lo que dijo de su colega fueron cosas positivas: “Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más grande y mucho más larga. Yo crecí escuchando su música y le tengo mucho respeto. La gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto”.

Belinda hace semanas, fue interrogada sobre cuál era su postura por Cazzu al haber vendido todas las entradas en México para ofrecer conciertos y cantar en vivo sus mejores temas, y dijo: “Me encanta que haya vendido sus auditorios nacionales, ¡qué padre! Me siento muy feliz de que en México la reciban con tanto amor, porque se lo merece”. Además, en su cuenta de Instagram, también le ha dejado comentarios positivos.

