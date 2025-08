Cazzu revela su lucha por encontrar hogar: discriminación y desafíos como madre

Cazzu, si algo la caracteriza, es su discreción, ya que no le gusta estar divulgando detalles de su vida personal. Por ello, sorprendió con unas declaraciones que ofreció en el pódcast de Héctor Elí sobre las complejas situaciones que le ha tocado vivir al ser madre y los episodios de discriminación que ha tenido que enfrentar, dado que no posee un hogar propio.

Para muchos, pertenecer al mundo del entretenimiento se convierte en una ilusión de que todo es color de rosa; este no es el caso de la cantante argentina, quien en una ocasión tuvo que cambiar de domicilio por no contar con los recursos económicos para seguir costeando el lugar donde estaba: “El otro día deshice un alquiler que tenía, ¿sabes? Como vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando… esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar”.

La cantante aprovechó para mencionar que en el momento en que fue a entregar la vivienda, donde estaba con su pequeña, la persona se encontraba predispuesta por su apariencia física. Recordemos que la cantante que interpreta canciones de trap tiene tatuajes en diversas partes de su cuerpo y, por esa razón, varias veces la han rechazado.

“Me mudé y cuando fui a entregar mi departamento, imagínate, yo vivo con mi hija, tengo un TOC un poco con el orden. Soy muy ordenada, soy una señora hecha y derecha y, bueno, quizá por cuestiones de plata, por cuestiones de que yo sentí que la persona que recibió el departamento, que la persona que me alquiló, tenía simplemente un prejuicio latente, no tenía una razón para destratarme“, mencionó.

La expareja de Christian Nodal agregó lo complejo que se ha vuelto poder alquilar debido a que no cuenta con una casa propia, y los prejuicios y acciones discriminatorias en su país natal cada vez aumentan, lo que ha complicado un poco la situación para ella y su pequeña hija.

“Esas son las cosas que, bueno, uno en la vida no se las termina de explicar. Decí, bueno, personas que te ven y que en ese momento que te han visto cómo te vestís, como esto, necesitan que en su cerebro eso que vos representás encaje con lo que ellos consideran que es lo que hay que representar… Drogas, maldad, idea de desastre. Yo tengo a mi amiga Joaqui, que siempre decimos: ‘La gente no nos quiere alquilar las casas porque piensa que vamos a estar, no sé, haciendo (algo malo)’. Este año me compro una casa, sí o si tengo que trabajar mucho”, dijo.

