Cazzu revela que tiene una relación cordial con los padres de Christian Nodal

En el mes de junio, Cazzu viajó a México para hablar con los medios de comunicación sobre la gira que realizará en el país, y tras su visita, se dirigió con su hija Inti, producto del amor que algún día existió con su ex, Christian Nodal. Por ello, la prensa le consultó cómo era el trato que ella mantiene con Jaime González y Cristy Nodal, padres del cantante de regional mexicano.

La argentina dejó claro que la relación que tiene con sus exsuegros es armoniosa, debido a que existe un menor de edad que no entiende todo el proceso que se está viviendo. Además, manifestó su cariño por ellos, así como respeto: “Sí, nos vimos. La verdad es que eso es un acto de amor, obviamente. Su familia, para mí, la llevo en mi corazón. Les guardo profundo respeto y les quiero muchísimo. Cruzamos mensajes, cruzamos fotitos”.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, también aprovechó para agregar que su intención jamás ha sido fracturar los vínculos; al contrario, siempre buscará la manera de aportar y de que exista estabilidad, sobre todo si su hija se encuentra relacionada: “Ya saben que yo soy para la construcción y esa es mi intención. Ahora mismo… nada, creo que es suficiente”.

También aclaró que considera que Nodal no le aporta suficiente económicamente a ella para poder mantener a la hija que tienen en común, lo que dejó a más de uno perplejo, pensando que él era mucho más atento en la crianza de su pequeña: “No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno”.

“Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme y para mantener a mi hija, y tengo el potencial de trabajar”, añadió.

¿Cazzu demandará a Christian Nodal?

“Por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal, de verdad que, en este momento, no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”, manifestó tras sus declaraciones a los medios de comunicación sobre si pretende demandar a su ex.

