Chris Hemsworth celebró su cumpleaños en España

El pasado 11 de agosto, el actor Chris Hemsworth cumplió 42 años y para celebrarlo se reunió con algunos amigos en España, país natal de su esposa Elsa Pataky.

Aunque Pataky ha sido vista en Madrid durante este verano, la celebración de cumpleaños de Hemsworth se hizo en la playa, específicamente en Ibiza, donde muchas estrellas de Hollywood suelen concentrarse durante el verano.

El actor, conocido por interpretar a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, paseó en un yate junto a su hermano Liam Hemsworth y sus otros amigos famosos Matt Damon, Rita Ora y Taika Waititi.

Según los paparazzi, el grupo decidió tomar el sol desde un yate luego de tomar un almuerzo en Casa Jondal, un famoso restaurante que desde su creación quiso imitar los locales frente a la playa pero con una gastronomía de primer nivel.

A diferencia de otros locales de playa, este necesita obligatoriamente reservación. Además de restaurante, este lugar es una especie de club de playa en el que se puede tomar el sol a la orilla de playa y ese espacio está equipado con tumbonas y sombrillas.

Mientras que Hemsworth y sus amigos estaban navegando, el actor Matt Damon pasó un susto al perder el equilibrio cuando se subía en su barco.

Matt Damon fue uno de los invitados a la celebración. Crédito: Backgrid UK | Grosby Group

En las fotos compartidas por los paparazzi también se puede ver que todos estaban disfrutando del momento, conversando, tomando el sol y riendo.

Durante todo el verano se ha podido ver a varias estrellas de Hollywood viajar por Europa, poniendo pausa a todos sus proyectos laborales.

Hemsworth, por ejemplo, comenzó este año a filmar partes de ‘Avengers: Doomsday’, la nueva apuesta de Marvel que regresará a Thor a la gran pantalla. Se espera que la película estrene el año que viene.

