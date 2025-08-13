La botánica natural ha cobrado auge, ya que las investigaciones científicas respaldan su uso para mejorar las condiciones de salud. Por ello, es cada vez más frecuente ver cómo los jugos curativos aprovechan la mezcla de diferentes ingredientes para obtener beneficios, como en el caso del jugo de zanahoria. Te mostramos cómo preparar este jugo para eliminar parásitos y bacterias.

Este poderoso jugo natural combinado con una dieta sin comer lácteos, granos, cereales y semillas 3 días antes y durante el tiempo del protocolo puede ayudar a eliminar parásitos del organismo.

Se trata del protocolo 5 × 5 creado por el médico venezolanos Luwing Johnson, quien explica cómo preparar el jugo de zanahoria con hierbas y especias que permitirán limpiar la flora intestinal en cinco días.

¿Cuáles son los beneficios de la zanahoria?

En entregas anteriores hemos revisado los múltiples beneficios de la zanahoria, es una poderosa antioxidante rico en vitamina que promueve la salud visual, y aumentan las defensas del organismo. Entre sus beneficios destacan lo siguiente:

Antiparasitarios: la fibra en las zanahorias crudas ayuda a estimular el sistema digestivo y a expulsar parásitos como las lombrices intestinales.

la fibra en las zanahorias crudas ayuda a estimular el sistema digestivo y a expulsar parásitos como las lombrices intestinales. Fortalecimiento del sistema inmune: por ser rica en betacaroteno, que se convierte en vitamina A, un nutriente esencial para un sistema inmunitario saludable.

por ser rica en betacaroteno, que se convierte en vitamina A, un nutriente esencial para un sistema inmunitario saludable. Antioxidantes y antiinflamatorios : Los extractos de zanahoria, con sus polifenoles y flavonoides, ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación, lo que mejora la respuesta inmune.

: Los extractos de zanahoria, con sus polifenoles y flavonoides, ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación, lo que mejora la respuesta inmune. Polisacáridos: la zanahoria es rica en polisacáridos que pueden interactuar con las bacterias intestinales y el sistema inmune, mostrando efectos inmunoestimulantes.

la zanahoria es rica en polisacáridos que pueden interactuar con las bacterias intestinales y el sistema inmune, mostrando efectos inmunoestimulantes. Favorece la salud ocula r: la zanahoria contiene β-caroteno, una fuente de provitamina A, que ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades oculares.

r: la zanahoria contiene β-caroteno, una fuente de provitamina A, que ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades oculares. Nutre la piel y previene el envejecimiento: por sus niveles de vitamina A y betacarotenos, que son antioxidantes que combaten los radicales libres y protegen las células de la piel. Además, por su contenido de potasio ayuda a mantener la piel hidratada. Mientras que los carotenoides protegen contra los daños solares y mejoran el aspecto de la piel.

¿Cuál es el componente activo de la zanahoria que elimina los parásitos?, Además de las propiedades de la zanahoria, hay un componente activo para la eliminación de los parásitos: el terpeno. El divulgador de contenidos de salud, Sebastián Chacón explica que “la zanahoria en la cáscara tiene una sustancia que se llama terpeno, que actúa como un veneno para los parásitos, los fumigas con todo y huevos de parásitos, todo se lleva”.

¿En qué consiste el protocolo 5 x 5 de jugo de zanahoria?

Este método creado por el doctor Johnson se llama el protocolo 5 × 5 que consiste en beber un litro y cuatro, en porciones de 8 onzas, lo que equivale a 5 vasos de jugo de zanahoria al día.

El doctor destaca la importancia de evitar lácteos, granos y semillas tres días antes y durante los cinco días que dura el protocolo. Además, no lo recomienda a personas con diabetes descontrolada, mujeres embarazadas y personas con problemas renales.

¿Tiene efectos el jugo de zanahorias?, sí, por tratarse de un método para limpiar el organismo de los parásitos el organismo puede reaccionar de diferentes maneras, por ejemplo algunas personas han compartido su experiencia en redes sociales y confiesan que presentaron sistemas de náuseas, diarreas y en muchos casos han expulsado lombrices.

Cómo preparar el jugo de zanahorias

Este protocolo creado por el médico venezolano consiste en beber 1 litro y cuarto de jugo de zanahoria durante el día, para lo cual hay que extraer el jugo de la zanahoria si mezclarlo con agua.

Te mostramos cómo preparar el jugo de zanahoria con extractor y con la licuadora. Esto tiene dos métodos como utilizar un extractor de jugos para separar el líquido de la fibra de la zanahoria.

La otra manera, la comparte la creadora de contenido de alimentación Diana Molina, que explica que se debe rallar al menos cinco zanahorias por la parte fina del rallador, pasar eso por un paño o bolsa de cocina, exprimir para extraer el jugo y con ese jugo se licua el resto de la zanahoria así no tienes la necesidad de mezclarlo con agua.

Ingredientes:

12 kilos de zanahoria.

Para desparasitar

10 clavos de olor

Dos cucharadas de aceite de coco

Una cucharadita pequeña de café

Modo de preparación.

1.- Desinfecten las zanahorias que va a utilizar.

2.- Con extractor de jugo

Coloque las zanahorias en el extractor de jugo y completen la medida que se debe tomar que es un vaso de ocho onzas.

3.- Licuado. Ralle dos kilos y medio de zanahoria y extraiga el jugo con un paño. Utilice el jugo para licuar la zanahoria cortada en trozos.

4.- Agregue la preparación a la bolsa o paño y extraiga el jugo y separe la pulpa.

5.- Separar el litro y cuarto de jugo que se va a tomar en el día, y reserve el resto para que lo utilice para preparar el día siguiente.

6.- Si desea aumentar el poder antimicrobiano, agregue el resto de los ingredientes. También se puede beber solo el extracto de la zanahoria y es bastante efectivo.

