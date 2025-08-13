ICE arresta a tres supuestos pandilleros de la MS-13 en NY

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este miércoles sobre la detención de tres presuntos miembros de la pandilla MS-13 tras un operativo conjunto en el condado de Nassau, Nueva York, realizado el pasado 8 de agosto junto con el Departamento de Policía del condado y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Según el comunicado del ICE, las autoridades presentaron órdenes de detención migratoria contra los tres detenidos y asumirán su custodia una vez que sean liberados del sistema de justicia neoyorquino.

La agencia señaló que dos de los arrestados ingresaron al país de manera indocumentada durante la actual administración federal.

El director interino del ICE, Todd M. Lyons, declaró que “Estados Unidos ya no es un vertedero para criminales y pandilleros extranjeros” y aseguró que la agencia continuará identificando, arrestando y expulsando “a la MS-13 y a otros terroristas que vienen aquí a causar estragos en las comunidades y destruir esta nación”.

Los tres detenidos

Entre los detenidos se encuentra Elías Wilfredo Serrano Bonilla, de 21 años y originario de El Salvador, quien —según ICE— ingresó a Estados Unidos antes de diciembre de 2016. Fue arrestado en 2020 por cargos de agresión y, en esta ocasión, enfrenta múltiples acusaciones, incluyendo ocho cargos de intento de asesinato, agresión en primer grado, robo en primer y segundo grado, conspiración y posesión criminal de armas, entre otros.

El segundo arrestado es Edras Daniel Velásquez Girón, de 19 años y nacional de Honduras, quien ingresó al país antes de junio de 2022, de acuerdo con el ICE. Un juez de inmigración había ordenado su deportación en 2023. El pasado 8 de agosto fue acusado de seis cargos de intento de asesinato, agresión en primer y segundo grado, conspiración y posesión criminal de un arma, entre otros.

El tercer detenido es Jeffrey Bladimir Valladares Archaga, de 20 años y también hondureño, quien, según el ICE, ingresó de forma indocumentada en 2022 cerca de Calexico, California. El 17 de julio fue arrestado por presunta posesión de armas, conducción agravada de un vehículo sin licencia y conducir sin licencia.

Los tres permanecen bajo custodia de la policía del condado de Nassau mientras avanzan sus procesos judiciales.

Sigue leyendo: