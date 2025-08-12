Las 5 pandillas más golpeadas por arrestos en los primeros seis meses del gobierno de Trump

La administración Trump implementó una ofensiva contra las pandillas criminales conformadas por migrantes indocumentados en Estados Unidos. Se destacó el área de Houston, Texas.

Durante los primeros seis meses de su gobierno, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a 356 pandilleros en esta zona, una cifra que supera en un 375% los 75 arrestos realizados en los primeros seis meses bajo la administración Biden.

Además, triplica incluso los 115 arrestos registrados en todo 2021.

Las 5 pandillas más golpeadas en Estados Unidos

Estas acciones afectaron a más de 40 pandillas transnacionales, siendo las cinco más golpeadas: MS-13, Tren de Aragua, Latin Kings, Paisas y Tango Blast. En total, los arrestados enfrentan 1,685 cargos penales que incluyen delitos graves como asesinato, tráfico sexual, incendio provocado y robo.

Entre los casos destacados durante este período figuran múltiples arrestos y deportaciones de pandilleros reincidentes.

Se menciona desde Herson Barrera Vásquez, miembro de Latin Kings con cuatro deportaciones, hasta Jesús Durán Morales, pandillero paisa con 15 deportaciones.

“Gracias al presidente Trump y a la secretaria Noem, estos pandilleros inmigrantes ilegales están fuera de las calles de Estados Unidos”, dijo la subsecretaria Tricia McLaughlin.

Además, resaltó que “se acabaron los días de violencia pandillera desenfrenada”.

Sigue leyendo:

• Chicago rechaza que Trump envíe la Guardia Nacional para combatir la violencia

• ICE arrestó a 350 presuntos pandilleros en Houston que suman condenas por 1,700 delitos

• ICE detuvo a migrante vinculado al Tren de Aragua tras asesinar a familiar en Colorado