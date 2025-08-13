Intentaron abusar de una mujer en plena calle de Nueva York; 22% más violaciones en la ciudad

Una joven de 21 años fue estrangulada hasta quedar inconsciente en una calle en Hell’s Kitchen en Midtown West Manhattan (NYC), por un desconocido que además trató de violarla, pero huyó cuando ella empezó a despertar.

La Policía de Nueva York publicó imágenes de vigilancia del sospechoso prófugo con la esperanza de atraparlo. Según la denuncia, la víctima se acercaba a la esquina de W. 47th St. y la 8va Av cuando el atacante se acercó sigilosamente por detrás y le rodeó el cuello con el brazo alrededor de las 3:30 a.m. del domingo.

Luego la arrastró al suelo mientras la estrangulaba hasta dejarla inconsciente, añadió la policía. El presunto violador intentaba desnudar a la mujer cuando ella despertó, por lo que él huyó hacia el oeste hacia la 9na Av. La mujer fue trasladada al Metropolitan Hospital, donde recibió atención médica por lesiones leves, indicó Daily News.

La policía que patrullaba la zona recuperó imágenes de vigilancia del sospechoso. El ataque se produjo en un momento en que la policía lucha contra un aumento del 22% en las violaciones en lo que va del año con 1,196 ataques este año hasta el 3 de agosto, en comparación con 976 del año pasado a esa mima fecha. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse, pero NYPD también ha afirmado que el aumento en los casos en 2025 se debe en parte a los cambios legislativos implementados en septiembre pasado que ampliaron la definición legal de violación en el estado Nueva York, que ahora incluye otras formas de agresión sexual.

🚨WANTED FOR AN ATTEMPTED RAPE: On Sunday, 8/10/25, at approximately 3:30 A.M., in the vicinity of 47 Street and 8th Ave, an unidentified male approached a 21-year-old female victim and attempted to sexually assault her.



Have any info? DM @nypdtips or call 1-800-577-TIPS (8477) pic.twitter.com/boAedlLKx5 — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 12, 2025

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El mes pasado una mujer de 20 años fue agarrada por un desconocido que casi la violó cerca de un parque en El Bronx (NYC) y después huyó, informaron las autoridades. También en julio Avon Long (79), declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años durante una hora mientras estaba en libertad condicional, fue condenado a entre 32 años y cadena perpetua.

En 2024 una valiente quinceañera luchó para no ser abusada en un parque en El Bronx. También el año pasado una joven de 19 años fue agredida sexualmente mientras caminaba cerca de Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, en una elegante zona del Upper East Side de Manhattan. Además una niña fue abusada mientras jugaba fútbol en el Kissena Park de Queens. Un hispano de 25 años fue detenido y golpeado por la comunidad, y luego confesó el crimen.

En otro caso similar, en 2023 un delincuente sexual registrado que estaba en libertad condicional fue sentenciado de 37 años a cadena perpetua por el brutal asalto y violación de una visitante coreana en una acera en Koreatown (Manhattan) en 2021.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ www.988lineadevida.org https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o



