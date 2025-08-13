Javier Aguirre vs. Marcelo Bielsa: México se medirá a Uruguay en noviembre, según reportes

Al no tener que jugar eliminatorias para el Mundial de 2026 por ser anfitrión, México se prepara con amistosos internacionales. El pasado martes se conoció que, según reportes, jugarán ante la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

Los dirigidos por Javier Aguirre disputarán el encuentro en el mes de noviembre de cara a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y el territorio azteca.

De acuerdo con el periodista Gibrán Araige de TUDN, el juego será el 15 de noviembre de este año en el TSM, casa de Santos Laguna de la Liga MX.

El Tri confirmó el pasado martes el duelo amistoso ante Ecuador en octubre. Previamente, ya había pactado duelos de preparación contra Japón y Corea del Sur para septiembre. En octubre, también se verán las caras con Colombia.

Esta será la cuarta ocasión que la Selección mexicana dispute un duelo en el Territorio Santos Modelo.

La última vez que México se enfrentó a Uruguay fue el 5 de junio de 2024, en un partido amistoso disputado en Denver, Estados Unidos, como parte de la preparación rumbo a la Copa América. El resultado fue una contundente derrota para el Tri por 4-0, con un hat-trick de Darwin Núñez y un gol adicional de Facundo Pellistri.

El encuentro dejó muchas dudas sobre el rendimiento del equipo mexicano, que en ese momento era dirigido por Jaime Lozano. Uruguay, bajo el mando de Marcelo Bielsa, mostró una versión arrolladora, con transiciones rápidas y una presión asfixiante que desdibujó por completo al conjunto azteca.

Ambas selecciones se han enfrentado en 23 ocasiones. La balanza está más que igualada. Ocho victorias para cada uno y siete empates. México ha conseguido 29 goles y 35 para Uruguay.



