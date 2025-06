Johnny Depp habla sobre su tormentosa relación con Amber Heard y el polémico juicio

El famoso actor Johnny Depp habló públicamente por primera vez sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: el polémico juicio con su exnovia la actriz Amber Heard.

En una entrevista para The Sunday Times el actor abordó cómo se sintió en medio del juicio por difamación que protagonizó junto con Heard y que se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia.

Depp aseguró que sus experiencias poco sanas en relaciones pasadas influyeron en su noviazgo con la actriz. Además, el actor se llamó a sí mismo “imbécil” mientras hace una introspección sobre cómo se enamoró de Amber Heard.

“¿Cuáles fueron mis primeros encuentros con lo que llamamos ‘amor’? Claramente obtusas”, reconoció. “Y lo que eso significa es que, si eres un imbécil como yo, a veces miras a los ojos de una persona y ves algo de tristeza, algo solitario, y sientes que puedes ayudar a esa persona. Pero ningún buen acto queda impune, porque hay personas que, cuando intentas amarlas y ayudarlas, acaban mostrándote qué era exactamente eso que viste en su mirada. Esa perturbación se manifiesta de otras formas”.

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en 2009 y se enamoraron casi de inmediato. Se casaron en 2015 pero su matrimonio llegó a su fin en 2016 cuando ella solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables y pidió una orden de alejamiento contra Depp.

Sin embargo, el drama de la pareja no acabó ahí. En 2018 Amber Heard publicó una tribuna en el Washington Post en la que hablaba sobre el precio que pagan las mujeres al denunciar violencia doméstica. Aunque la actriz no mencionó a Depp directamente en 2019 el actor inició una demanda por difamación, lo que dio inicio al juicio más polémico de la historia.

En la entrevista el actor reflexiona sobre el motivo que lo llevó a tomar esa decisión. “Todo el mundo me decía: ‘¡Ya se pasará!’, pero no podía confiar en eso. ¿Qué es lo que iba a desaparecer? ¿La ficción que se ha difundido por todo el maldito planeta? No, eso no desaparece. Si no trataba de representar la verdad, era como si hubiese cometido realmente los actos de los que se me acusaba. Y mis hijos tendrían que vivir con eso”, dijo el actor.

Depp confiesa que no sentía miedo antes del juicio ya que consideraba que la verdad estaba de su lado. “No tenía miedo la noche antes del juicio. Si no tienes que memorizar líneas, si solo estás diciendo la verdad. Sabía que nada de esto iba a ser fácil, pero no me importaba. Pensé: lucharé hasta el amargo final. Y si termino sirviendo gasolina, no pasa nada. Ya lo he hecho antes”.

