La MLB anuncia el calendario completo de los playoffs de 2025

El béisbol de las Grandes Ligas se prepara para la parte más emocionante del año. Con el anuncio oficial del calendario, los aficionados ya pueden planificar su agenda para la postemporada de 2025, un torneo que se jugará con el formato actual que ha garantizado series intensas y llenas de dramatismo.

Para vivir las emociones de las Ligas Mayores en Friday Night Baseball suscríbete aquí

El calendario está diseñado para llevar a los fanáticos en una montaña rusa de emociones, culminando con el Clásico de Otoño a finales de octubre.

Shohei Ohtani con el trofeo de la Serie Mundial. Crédito: AP

Un formato intenso de principio a fin

La postemporada de la MLB de 2025 mantendrá su estructura con tres rondas antes de la Serie Mundial. Aquí se detallan las fechas clave para cada etapa:

Serie de Comodines

Esta fase inicial enfrentará a los equipos clasificados como comodines en un formato al mejor de tres partidos, con todos los juegos disputados en casa del equipo con mejor récord. La acción dará inicio el martes 30 de septiembre, con la posibilidad de extenderse hasta el jueves 2 de octubre.

Series Divisionales

A partir del sábado 4 de octubre, los equipos que avancen se medirán en series al mejor de cinco partidos. Esta fase, llena de estrategias y duelos memorables, continuará con partidos programados hasta el sábado 11 de octubre, si es que son necesarios los cinco encuentros para definir a un ganador.

Series de Campeonato

La batalla por el banderín de cada liga se intensificará a partir del domingo 12 de octubre, cuando se pongan en marcha las Series de Campeonato. En esta etapa, el formato será al mejor de siete juegos, con una pausa entre el Juego 2 y el Juego 3 para los viajes. El campeón de la Liga Nacional y de la Liga Americana podría quedar definido tan pronto como el domingo 19 de octubre o tan tarde como el martes 21 de octubre si la serie se extiende al máximo.

Serie Mundial

El Clásico de Otoño, el pináculo de la temporada, arrancará el viernes 24 de octubre. El formato al mejor de siete juegos verá a los campeones de cada liga luchar por la gloria, con el posible séptimo y definitivo juego programado para el sábado 1 de noviembre.

Sigue leyendo:

Pete Alonso batea su jonrón 253 y se convierte en líder histórico de Mets [Video]

Venezolano José Altuve alcanzó 250 jonrones en medio de abucheos de fans de los Yankees

