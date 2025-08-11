Venezolano José Altuve alcanzó 250 jonrones en medio de abucheos de fans de los Yankees

En medio de un clima de acostumbrados abucheos contra el José Altuve por parte de los fans de New York Yankees, el venezolano José Altuve silencio al Yankee Stadium alcanzando su jonrón 250 de por vida.

El pasado viernes, Altuve disparó cuadrangular de dos carreras en el mismo primera inning ante los lanzamientos del derecho Cam Schlittler. Un lanzamiento rompiente a 86 MPH fue depositada en las gradas del jardín izquierdo a 109 MPH.

La conexión obtuvo un recorrido de distancia de 389 pies, según los cálculos de Statcast. El batazo encontró en circulación al dominicano Jesús Sánchez. Fue así como en el mismo primer inning, Altuve silenció a 46.027 personas dentro del Bronx.

Con el batazo, que dio la victoria a los Astros de Houston 5-3 en 10 entradas, el venezolano registró su séptima campaña con al menos 20 cuadrangulares. Altuve también consiguió romper el empate entre Carlos González (6) y Antonio Armas (6).

Ahora, Altuve es el octavo miembro de un grupo del que ya formaban parte Miguel Cabrera (12), seguido por Andrés Galarraga (10), Eugenio Suárez (9), Salvador Pérez (9), Bobby Abreu (9), Magglio Ordóñez (8) y Víctor Martínez (7), según Baseball-Reference.

¿Por qué abuchean a José Altuve?

La animadversión hacia Altuve no viene solo de los fans de New York Yankees. Al venezolano se le señala por el robo de señales de los Astros de Houston en 2017. Aunque Altuve nunca fue directamente sancionado, muchos aficionados lo ven como uno de los rostros del equipo que se benefició de ese esquema, especialmente porque los Astros eliminaron a los Yankees en los playoffs ese año.

Además, Altuve ha sido especialmente efectivo contra los ‘Bombarderos del Bronx’. De hecho, su jonrón reciente fue el número 14 de por vida ante los Yankees, más que contra cualquier otro equipo fuera de la división de los Astros.



