Pagos del Seguro Social a jubilados podría aumentar 2.7%

Los beneficiarios del Seguro Social podrían recibir un incremento del 2.7% en sus pagos mensuales a partir de enero de 2026, según las proyecciones más recientes de analistas.

Esta cifra coincide con la tasa de inflación anual reportada en julio por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), que también se ubicó en 2.7%, ligeramente por debajo de las expectativas de mercado, pero aún por encima de la meta del 2% fijada por la Reserva Federal.

El ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) se calcula a partir del índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos (CPI-W).

En julio, este índice mostró un alza anual del 2.5%, una décima menos que el mes anterior.

Mary Johnson, analista jubilada de políticas de Seguro Social y Medicare, explicó que el COLA se determina promediando los datos de julio, agosto y septiembre, y comparándolos con el promedio del mismo trimestre del año anterior.

La diferencia porcentual es la que la Administración del Seguro Social (SSA) utiliza para definir el aumento anual.

La Liga de Ciudadanos Mayores (TSCL, por sus siglas en inglés) respalda esta proyección del 2.7%, destacando que su modelo de cálculo ha ajustado la cifra al alza desde mayo, reflejando riesgos de un repunte inflacionario.

“La inflación continúa subiendo mientras se acerca el anuncio del COLA”, indicó la organización en un comunicado.

Actualmente, cerca de 70 millones de personas reciben beneficios del Seguro Social, incluyendo jubilados, cónyuges y personas con discapacidad.

Aunque algunos esperan un incremento mayor, el ajuste final dependerá de cómo evolucione la inflación en los próximos dos meses.

Johnson advirtió que, aunque los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump aún no han elevado significativamente los precios, muchos jubilados temen que puedan afectar sus presupuestos si la inflación repunta.

La SSA anunciará oficialmente en octube el ajuste para 2026, una vez se disponga de los datos completos del tercer trimestre.

