Pago directo del Seguro Social de septiembre de $967 se enviará en 16 días

Los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán su pago correspondiente a septiembre, con un valor de hasta $967 dólares, en tan solo 16 días.

Normalmente, estos pagos se entregan el primer día de cada mes. Sin embargo, en esta ocasión el depósito se adelantará al viernes 29 de agosto, debido a que el 1 de septiembre cae en día festivo.

Según el calendario del Seguro Social, si la fecha habitual de pago coincide con un feriado o fin de semana, se emite el depósito el día hábil anterior.

El SSI está dirigido a personas con ingresos limitados que sean mayores de 65 años, ciegas o que tengan una discapacidad que cumpla con los requisitos establecidos.

El monto que reciben varía según la situación del solicitante: las personas individuales pueden obtener hasta 967 dólares; las parejas que hacen la solicitud conjunta pueden recibir hasta $1,450 dólares; y quienes brindan cuidados esenciales a un beneficiario del SSI pueden acceder a un pago máximo de $484 dólares.

Desde enero, los pagos del SSI aumentaron un 2.5% para ajustarse al incremento del costo de vida.

Además de cumplir con los criterios médicos y financieros, los beneficiarios deben ser ciudadanos estadounidenses o no ciudadanos incluidos en alguna de las clasificaciones migratorias aprobadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

También deben residir en alguno de los 50 estados, en Washington D.C. o en las Islas Marianas del Norte, y no permanecer fuera de Estados Unidos durante un mes calendario completo o 30 días consecutivos.

El calendario completo de pagos del Seguro Social está disponible en el portal oficial de la Administración del Seguro Social.

Sigue leyendo:

– 2.4 millones de personas podrían perder cupones SNAP por cambios de Trump

– 12 estados restringirán las compras de SNAP a través de exenciones del USDA

– Conmemoran 60 años del Medicaid y Medicare proyectando que 1,5 millones de neoyorquinos perderán estos beneficios