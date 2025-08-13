Primer ministro de India prepara viaje a EE.UU. para solucionar crisis de aranceles

El Gobierno de la India está preparando un posible viaje del primer ministro, Narendra Modi, a Estados Unidos para la última semana de septiembre, con el objetivo de reunirse con el presidente Donald Trump para intentar solucionar la grave crisis comercial entre ambos países, según fuentes oficiales citadas por medios indios.

El diario The Indian Express indica, citando fuentes oficiales, que ya se han iniciado los preparativos para la visita, cuyo motivo oficial sería la asistencia de Modi a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde tendría programado intervenir el 26 de septiembre.

Sin embargo, el objetivo principal del posible encuentro con Trump sería buscar una salida a la crisis desatada por la imposición de un arancel del 50 % por parte de Washington a los productos indios, una medida justificada por EE.UU. por las propias barreras comerciales de la India y por su continua compra de petróleo ruso.

Guerra Ucrania y comercio entre las posibles condiciones de EE.UU.

Según The Indian Express, para que la visita y un eventual anuncio de un acuerdo comercial se materialicen, es necesario que haya avances en dos frentes clave, uno la guerra en Ucrania y el segundo, las propias negociaciones comerciales bilaterales.

En el primer frente, Nueva Delhi sigue con atención la reunión prevista entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, el próximo 15 de agosto. Modi ya ha mantenido conversaciones telefónicas en los últimos días tanto con Putin como con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En el ámbito comercial, los negociadores de ambos países trabajan para desbloquear un acuerdo estancado por las “líneas rojas” trazadas por Nueva Delhi, que buscan proteger sobre todo a su sector agrícola.

