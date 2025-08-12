Donnarumma deja fuerte recado a Luis Enrique tras despedirse del PSG

Gianluigi Donnarumma abandonará el París Saint-Germain este mercado de verano. El portero italiano, apartado de la dinámica del equipo de Luis Enrique desde hace algunos días, no ha entrado en la convocatoria para la disputa de la final de la Supercopa de Europa ante el Tottenham Hotspur.

Lo que era un secreto a voces se ha encargado de confirmarlo el propio Luis Enrique en rueda de prensa, afirmando que “soy 100 % responsable de esta decisión difícil” y dando a entender su salida del club.

Pocos minutos más tarde ha sido el cancerbero el que se ha pronunciado mediante un comunicado en sus redes sociales dirigido a los aficionados parisinos, despidiéndose de la capital francesa y mandando un ‘recado’ a su entrenador.

Donnarumma culpa a Luis Enrique

“Desde el primer día que llegué, lo di todo -dentro y fuera del campo- para ganarme mi lugar y defender la portería del Paris Saint-Germain”, empieza diciendo la carta.

“Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte de este grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado”.

“Espero tener la oportunidad de mirar a los ojos a la afición del Parque de los Príncipes una vez más y despedirme como se debe hacer. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y afecto significan mucho para mí, y nunca lo olvidaré. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, las noches mágicas y de ustedes, que me hicieron sentir como en casa”, dice Donnarumma.

El portero, que llegó en 2021 procedente del equipo de su infancia, el AC Milan, agradeció “a mis compañeros de equipo -mi segunda familia- gracias por cada batalla, cada risa, cada momento que compartimos. Siempre serán mis hermanos”.

Luis Enrique: “Soy 100% responsable de la decisión sobre Donnarumma”

El entrenador español ha dejado caer que la decisión de dejar a Gianluigi Donnarumma fuera de la convocatoria fue suya. “Gigio es un portero excepcional, y como persona es aún más excepcional. Sin embargo, ahora en mi PSG necesito un portero con características diferentes; por eso hemos fichado a Chevalier“, dijo en rueda de prensa desde Údine.

“Así es la vida de los futbolistas de alto nivel, soy 100 % responsable de esta difícil decisión. Si fuera fácil, cualquiera lo haría, estas decisiones tienen que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita”, añadió.

El técnico asturiano lamentó el no haber podido entrenar más tras disputar el Mundial de Clubes. “El Tottenham va a ser difícil porque tienen un nuevo entrenador. Han jugado amistosos y no sé qué tipo de partido plantearán. Han entrenado desde hace un mes y nosotros hace una semana. Pero no es una excusa”, apuntó.

