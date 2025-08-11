Hakimi en contra del Balón de Oro de Dembélé: “Creo que un defensa lo merece más que un delantero”

La calma en el vestuario del París Saint-Germain se quebró luego de que Achraf Hakimi declarara abiertamente que él también aspira al Balón de Oro, premio que el club había decidido impulsar para Ousmane Dembélé como estrategia unificada.

En una entrevista con Canal+, el lateral marroquí defendió su candidatura recordando su papel decisivo en la Champions League: “He completado una temporada histórica. Marqué en cuartos, semifinales y final. Para un defensa es más difícil? creo que un defensa lo merece más que un delantero”, señaló el exjugador del Real Madrid.

La postura de Hakimi choca de frente con la campaña interna del PSG, diseñada para concentrar todos los votos en Dembélé y evitar la dispersión que ya le costó a España el galardón en 2010, cuando Andrés Iniesta y Xavi Hernández quedaron por detrás de Lionel Messi.

“Si Ousmane Dembélé no gana el Balón de Oro es que hay un problema”, dijo Al Khelaifi en julio. El propio Dembélé ha sido el rostro visible del título: paseó la copa por televisión, la llevó a Roland Garros y fue ovacionado en el Parque de los Príncipes.

Pero las palabras de Hakimi reabrieron el debate. El defensa recordó sus cifras (11 goles y 16 asistencias) y aseguró que esas estadísticas no son “de un defensor normal”.

Según L’Équipe, el club intentó que no se difundieran sus declaraciones sobre el Balón de Oro, pero Hakimi se negó. Aunque el PSG lo niega, el ambiente se ha vuelto más tenso. De acuerdo con Le Parisien, Al Khelaifi visitó el centro de entrenamiento para calmar las aguas: “El colectivo está por encima de todo… todos merecéis el Balón de Oro”, les dijo.

Luis Enrique, poco partidario de premios individuales, ahora enfrenta el reto de evitar que esta pugna interna erosione la unión que convirtió al PSG en una “familia” la temporada pasada.

