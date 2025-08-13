Reino Unido y Francia afirman que un alto al fuego en Ucrania es posible gracias a Trump

La intervención del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto de Ucrania crea una oportunidad “viable” de alto al fuego, afirmó este miércoles el primer ministro británico Keir Starmer, cuando el líder de la Casa Blanca y Vladimir Putin, se reúnan el viernes.

“En los tres años y algunos meses que ha durado este conflicto, nunca habíamos estado cerca de una solución real para lograr un alto al fuego. Y ahora sí tenemos esa oportunidad, gracias al trabajo que ha realizado el presidente Trump“, declaró Starmer en una videoconferencia con otros líderes europeos

En su intervención, Starmer, que afirmó que las negociaciones se encuentran en un “momento crucial”, calificó la cumbre del viernes en Alaska entre Trump y Putin como “sumamente importante”.

Francia: “voluntad” de EE.UU. es “obtener cese al fuego” en Ucrania

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron aseguró tras la reunión de líder europeo y Trump que la “voluntad” de Estados Unidos es “obtener un cese al fuego” en Ucrania y que Trump lo garantizó durante el encuentro virtual.

Desde el Fort de Brégançon, su residencia oficial de vacaciones en el sur de Francia, Macron aseguró que sólo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski puede negociar un acuerdo territorial sobre Ucrania.

Asimismo, aseguró que Trump “luchará” por obtener un encuentro trilateral con Putin y Zelenski. “Esperamos que pueda celebrarse en Europa, en un país neutral que sea aceptado por todas las partes”, agregó.

Temores de que Rusia se apodere de territorios ucranianos

Los europeos temen que Trump y Putin negocien un intercambio de territorios entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto entre ambos vecinos.

“Las fronteras internacionales no pueden ni deben ser cambiadas por la fuerza”, afirmó Starmer. “Ese es un principio vigente desde hace mucho tiempo en este grupo”.

Rusia reclama que Ucrania le ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas desde 2022 (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a los suministros de armas occidentales y a la adhesión a la OTAN.

Kiev considera inaceptables estas exigencias y quiere la retirada de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad occidentales, como el suministro de armas y el despliegue de un contingente europeo.

Sigue leyendo: