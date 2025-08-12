Zelenski habló con Trump y admitió que Rusia dio señales de poner fin a la guerra

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó sobre indicios de que Rusia podría estar dispuesta a buscar una solución al conflicto, tras mantener conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump, el asesor de la Casa Blanca, Steve Witkoff y líderes europeos.

Sin embargo, advirtió que las hostilidades en el frente continúan y que las fuerzas rusas parecen prepararse para nuevas ofensivas, en medio de la inminente cumbre en Alaska, informó ABC News.

En declaraciones recientes, Zelenski afirmó que durante una llamada telefónica con Witkoff y otros líderes internacionales, “indicó que Rusia está lista para poner fin a la guerra, o al menos para dar un primer paso hacia un alto el fuego, y que esta era la primera señal de este tipo de su parte”.

El mandatario agregó que “todos en la llamada se mostraron positivos al respecto; que se había producido algún tipo de cambio”.

Zelenski no tiene detalles sobre lo que Putin habló con Witkoff

El presidente ucraniano aclaró que no hubo propuestas concretas ni demandas específicas por parte de Estados Unidos durante estas discusiones, y que todavía no tiene detalles precisos sobre lo que Putin le comunicó a Witkoff. Además, señaló que dado que ya se realizó una reunión entre él y Trump, sería lógico que se produjera otra entre Putin y Trump, seguida de una cumbre trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia.

La Casa Blanca confirmó oficialmente que la reunión entre Trump y Putin tendrá lugar en Anchorage, Alaska, este viernes. Antes del contacto telefónico, Zelenski expresó un tono más pesimista respecto a las intenciones rusas:

“Putin se está preparando para ‘nuevas operaciones ofensivas’ a pesar de la inminente cumbre de paz del viernes en Alaska”, señaló Zelenski antes del contacto telefónico, advirtiendo que las fuerzas rusas han logrado avances significativos en el frente oriental del país.

Mientras tanto, los combates intensos continúan en primera línea con ataques con drones y misiles de largo alcance. Aunque no se espera la participación oficial de Ucrania en la reunión del viernes, una fuente cercana a Zelenski declaró a ABC News que “todo es muy fluido”.

