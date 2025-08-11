Trump intentará reunir a Putin y Zelenski tras encuentro en Alaska por la paz en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes su intención de organizar una reunión entre los presidentes Vladímir Putin (Rusia) y Volodímir Zelenski (Ucrania), luego de su próxima cita con el líder ruso prevista para el viernes en Alaska.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, expresó su optimismo sobre las conversaciones con el líder ruso y las calificó de “constructivas”.

Además, adelantó que tras el encuentro con Putin planea comunicarse directamente con Zelenski y los líderes europeos para informarles sobre el avance de las negociaciones y el tipo de acuerdo de paz que busca Moscú.

“Esta es una guerra que nunca debería haber ocurrido. Hablaré con Zelenski y la próxima reunión será entre Zelenski y Putin, o quizás entre los tres. Estaré presente si me necesitan, pero mi objetivo es lograr que los dos líderes se sienten juntos”, afirmó Trump.

Aunque el mandatario estadounidense no confirmó si participará personalmente en la eventual reunión entre Putin y Zelenski, aseguró que hará todo lo posible para facilitar ese encuentro directo entre ambos.

Trump subrayó que no intervendrá en las decisiones finales sobre el acuerdo que puedan alcanzar Rusia y Ucrania. “No me toca a mí decidir qué firmar, eso les corresponde a ellos”, dijo.

El presidente también manifestó su deseo de un alto el fuego inmediato para poner fin a un conflicto que ha causado un enorme sufrimiento a ambas naciones. “Me gustaría ver un alto el fuego muy, muy rápido. Me gustaría verlo de inmediato”, insistió.

Sobre el lugar elegido para su reunión con Putin, Trump valoró como un gesto de respeto que el presidente ruso haya accedido a desplazarse hasta Alaska, cruzando el Estrecho de Bering, en lugar de que la delegación estadounidense se trasladara a Rusia o a un tercer país.

El encuentro entre Trump y Putin, programado para el 15 de agosto, será la primera reunión entre un presidente de Estados Unidos y el líder ruso desde que comenzó la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Aún quedan por definir algunos detalles logísticos antes del evento.

