Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del miércoles, 13 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las favoritas en República Dominicana, con sorteos cada día que dan a los jugadores la posibilidad de ganar premios de millones de dólares. Si quieres participar en esta lotería o solamente deseas estar al tanto de los últimos resultados, sigue leyendo para recibir más información.

Conoce aquí la combinación ganadora de hoy miércoles, 13 de agosto de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar idóneo. A continuación, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del miércoles 13 de agosto

Loto Más: 06

Super Más: 01

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del miércoles 13 de agosto

Los números ganadores son: 40 54 49

SÚPER KINO TV | Números ganadores del miércoles 13 de agosto

Los números ganadores son: 16 33 46 29 51 77 44 03 42 52 19 58 20 43 78 17 74 10 79 11

LOTTO POOL | Números ganadores del miércoles 13 de agosto

Los números ganadores son: 06 10 12 15 16

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del miércoles 13 de agosto

Los números ganadores son: 42 49 30

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, debes adquirir un boleto en uno de los lugares de venta autorizados. Tu boleto tendrá una serie de números que tendrás que seleccionar antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes realizar la cantidad de jugadas que se desee.

Una vez seleccionados tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te entregará un resguardo que has de proteger a conciencia. Si ganas, tu recibo será tu garantía para reclamarlo.

Para optar a premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos reciben premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se celebran todos los días a diferentes horas. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más famosos de LEIDSA, que ofrece a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor es tuyo.

También puedes llevarte premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Además, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Así que no pasa nada si no los tienes todos!

El juego consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellas personas que hayan acertado cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se celebra a diario a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

