Rumbo a Japón: los Mets siguen de cerca a Munetaka Murakami como una futura estrella para la MLB

El futuro de los New York Mets podría tener un acento japonés. En un movimiento que ha despertado la atención en el mundo del béisbol, el presidente de operaciones de la franquicia, David Stearns, ha viajado a Japón con la misión de seguir los pasos de Munetaka Murakami, la estrella de los Yakult Swallows.

La visita subraya el serio interés del equipo en fichar a uno de los talentos más prometedores fuera de las Grandes Ligas.

A sus 25 años, Murakami ha forjado una reputación formidable como bateador de poder en la Nippon Professional Baseball (NPB). Con más de 240 cuadrangulares en su carrera y un promedio de bateo superior a .270, el toletero se ha convertido en un objetivo prioritario para varios equipos de la MLB.

Los Mets podría realizar una gran firma para 2026. Crédito: AP

El interés de los Mets en Murakami se intensifica por la incertidumbre que rodea a Pete Alonso. Con la posibilidad de que el “Polar Bear” no continúe en el equipo, Murakami no solo sería un reemplazo natural en la primera base, sino una apuesta estratégica por la juventud, la versatilidad y el potencial a largo plazo.

Sin embargo, los Mets no están solos en esta búsqueda. La presencia de Stearns en Japón es también una respuesta a la competencia. Los Dodgers de Los Ángeles, conocidos por su habilidad para reclutar talento japonés y que ya cuentan con estrellas como Shohei Ohtani, son vistos como el principal rival en la carrera por los servicios de Murakami.

La llegada de Stearns a Japón sugiere que los Mets están decididos a no quedarse atrás y buscan adelantarse a sus rivales con una oferta atractiva tanto en lo económico como en lo deportivo.

