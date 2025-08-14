6 animales que atraen buena suerte cuando se meten en casa: no los espantes

Algunas especies que llegan a tu hogar pueden tener un significado más allá de lo natural. En diferentes culturas, ciertos animales son considerados portadores de energía positiva, prosperidad y protección.

Aunque a veces su presencia pueda parecer una molestia, lo mejor es no espantarlos ni hacerles daño. Estos animales no tienen intenciones ocultas, solo siguen su instinto y buscan refugio o alimento.

Respetar su paso por tu casa no solo es un acto de empatía, también, según creencias populares y prácticas como el Feng Shui, puede atraer abundancia, alegría y equilibrio, reseña Estar Mejor.

6 animales que se consideran símbolos de buena suerte cuando aparecen en casa

1. Rana

En el Feng Shui, la rana representa prosperidad, nuevos comienzos y ciclos de vida. Muchas personas incluso la consideran un amuleto.

Si la encuentras en tu patio, déjala tranquila; además, puede ayudarte a mantener alejadas las moscas.

Y si entra a tu casa, guíala suavemente hacia afuera con una escoba. Generalmente, se trata de una entrada accidental.

2. Mariposas

Las mariposas no solo son bellas, también simbolizan transformación, paz y alegría. Ver una revoloteando cerca de tu ventana se interpreta como una señal positiva.

Eso sí, si tienes gatos, procura que no las atrapen para que puedan cumplir su ciclo natural.

3. Conejo

No es común que un conejo aparezca en zonas urbanas, pero si sucede, las creencias dicen que es un signo de fortuna y fertilidad. Si buscas un embarazo, se considera una señal especial. Tómalo como un motivo para agradecer al universo.

4. Mariquita

Este pequeño insecto, también llamado catarina, se asocia con el amor, la salud y la prosperidad. Según la tradición, su presencia indica buenas noticias y energía positiva. Si aparece en tu jardín, déjala permanecer el tiempo que quiera.

5. Abejas

Las abejas son símbolo de trabajo, productividad y buena suerte para conseguir empleo. Sin embargo, trata con precaución: si entra una a tu casa, abre ventanas para que salga.

Para evitar que formen un panal en tu patio, coloca recipientes con vinagre como medida preventiva.

6. Grillos

Aunque su canto puede parecer molesto, se interpreta como un sonido protector que brinda seguridad al hogar. Escucharlos en tu patio se asocia con fortuna y estabilidad.