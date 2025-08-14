Amazon oferta una olla de presión con 10 tipos de cocción: de $200 a $119

Si buscas una olla multifuncional para optimizar el tiempo en la cocina, Amazon tiene una oferta que no pasa desapercibida: la Instant Pot Pro, un modelo eléctrico con 10 funciones en 1.

Este aliado de la cocina es ideal para preparar todo tipo de recetas, desde un guiso tradicional hasta yogur casero. Su precio cayó de $200 a $119, lo que representa un descuento del 41%. Haz clic aquí para comprarla.

Así es la olla de presión con 10 funciones que oferta Amazon

Esta olla eléctrica no se limita a la cocción a presión. Entre sus 10 modos de uso se incluyen cocción lenta, al vacío, salteado, esterilización, elaboración de pasteles, calentador de alimentos, vaporera y función para hacer yogur.

Además, integra 28 ajustes de programa preconfigurados para preparar platillos esenciales, junto con 5 memorias personalizables que te permiten guardar tus recetas favoritas.

Crédito: Captura de pantalla, página web de Amazon

Y si tienes poco tiempo, la función de cocción a presión acelera los procesos sin perder sabor. Pero si prefieres las recetas clásicas, también cuenta con la opción de cocción lenta, ideal para guisos que requieren varias horas.

La Instant Pot Pro incluye más de 11 características de seguridad, entre ellas protección contra sobrecalentamiento y bloqueo de tapa. Además, incorpora un sistema de liberación suave de vapor con difusor, que reduce el ruido y evita salpicaduras en la encimera.

Finalmente, ofrece ocho cuartos de galón de capacidad, por lo que está pensada para preparar comida para hasta 8 personas. Es perfecta para familias numerosas, para cocinar por tandas o planificar comidas semanales.

Con más de 12,000 reseñas en Amazon y una calificación de 4.6 estrellas, este modelo se ha convertido en uno de los preferidos por su versatilidad, facilidad de uso y nivel de seguridad.