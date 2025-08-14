Cazzu defiende a madre tras opinión de Maluma sobre bebé en su show

Cazzu, durante la presentación de su libro “Perreo: una revolución”, opinó acerca de la reacción que tuvo Maluma el pasado fin de semana en su concierto al regañar a una señora que fue a disfrutar del show del colombiano con su hijo de un año. Una reacción que para él no era justa ni prudente para un niño tan pequeño en un lugar como ese y sin conocer lo que realmente está pasando.

“Él está teniendo una experiencia de ser padre, quizás está muy feliz, está muy contento dentro de sus privilegios de la educación y de ser quien es, y de tener a una madre que lo puede cuidar para la profesión, obviando que el mundo está lleno de matices, cultura y educación. ¿Quién es uno para juzgar a una madre que lleva a su niño a su concierto, quizá pensando que eso será como una conexión? No sé“, mencionó la cantante de raíces argentinas.

¿Qué dijo Maluma durante su concierto?

El colombiano, el pasado fin de semana, ofreció un espectáculo en México y, de manera repentina, detuvo todo, ya que, entre los asistentes, vio a una mujer cargando una bebé y comenzó a hablar con ella y a preguntarle la edad de su hijo. Por ello, aprovechó para mencionarle que no le parecía prudente que llevara a un niño a un show de ese tipo.

“Señora, yo le voy a decir una cosa. No lo traiga, déjelo ahí, con todo respeto. Yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la pu… mier…, donde el sonido está durísimo?“, dijo frente a los presentes.

Maluma, antes de finalizar su comentario, le dijo a su fanática que ese bebé no quería estar ahí con ellos, en medio de tanto ruido y la euforia de todos aquellos que siguen su carrera artística y pagaron un boleto para escucharlo interpretar sus mejores éxitos en vivo. Sin embargo, destacó que todos sus comentarios fueron hechos con respeto.

“Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a (a mi hija) nunca la habría traído a un concierto. Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?“, agregó.

