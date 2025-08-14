Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar en Roma a 21 días de su separación con Cazzu

Christian Nodal atraviesa uno de los peores escándalos de este 2025 luego de ofrecerle una exclusiva a Adela Micha, donde contó detalles que dejaron a más de uno perplejo. Mencionó que tanto él como su esposa, Ángela Aguilar, tienen muchas propiedades y que prefiere vivir en los Estados Unidos por la paz que allí encuentra, pero todo dio un giro tras hablar de Cazzu.

El intérprete de música regional mexicana mencionó que fue el 8 de mayo de 2024 cuando dio por finalizada su relación sentimental con la madre de su hija, pero lo que sorprendió fue el hecho de que el 29 de ese mismo mes se casó espiritualmente con la hija de Pepe Aguilar en Roma, es decir, a solo 21 días de haber dejado a su expareja.

“Algo que fue determinante es que yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo. Ya veía la tormenta que se venía. Me sentí vivo. Como que nunca había amado, o nunca había encontrado el amor por las decisiones correctas. Se dio todo”, le reveló a Adela durante la conversación.

Christian expresó que siempre ha estado impactado con lo preciosa que es su mujer y que este amor arrancó desde que detectaron el COVID-19: “En cuanto la vi, siempre la vi muy bella, muy talentosa. Todo pasó en la pandemia, cuando le mandé la canción. Ahí fue cuando surgió el romance con ella. Nunca la enamoré con engaños, siempre estuvo claro eso”.

Entre los detalles reveladores y después de manifestar públicamente que Ángela es el amor de su vida, él aclaró que la forma tan rápida en la que decidieron casarse fue porque, aparentemente, una revista lo habría estado extorsionando y le aseguraron que tenían muchas fotos de ellos juntos. No fue hasta el 10 de junio de 2024 cuando le dieron la exclusiva a ¡HOLA! Américas con unas fotos románticas de ellos.

Nodal, quien es conocido en el mundo del entretenimiento como un hombre mujeriego, parece no tener dudas sobre todo lo que vio en su esposa para llegar a forjar un vínculo como lo es el matrimonio: “Roma fue terminar el concierto en Ensenada y dije: ‘vámonos a Roma’. En el avión dije: ‘Ella es, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir'”.

